Освітян діаспори запрошують до участі у всесвітньому конкурсі на найкращий дистанційний урок

Світова координаційна освітньо-виховна рада Світового конґресу українців (СКУ) та Національна українська освітня рада при Конґресі українців Канади (КУК) оголосили всесвітній конкурс для вчителів та науковців «Найкращий дистанційний урок».

Про це йеться на сайті СКУ.

«Дорогі освітяни! У зв'язку з введенням карантину в навчальних закладах Світова координаційна освітньо-виховна рада Світового конґресу українців (СКУ) та Національна українська освітня рада при Конґресі українців Канади (КУК) оголосили всесвітній конкурс для вчителів та науковців «Найкращий дистанційний урок», - йдеться у повідомленні.

Мета конкурсу - допомогти дітям закордонних українських шкіл здобути знання з предметів українознавства (української мови, літератури, історії, географії та культури) за допомогою дистанційних уроків.

В СКУ заохотили всіх вчителів та науковців різних галузей розробити комлексний дистанційний урок для учнів українських шкіл діаспори, заповнити анкету за посиланням до 15 травня 2020 р.

Комплексний дистанційний урок повинен включати: для учнів - презентацію у форматі PowerPoint, інтерактивне завдання для різних рівнів, прави для самостійної роботи. Для вчителів - план уроку та методичні поради, схему оцінювання (рубрика), спосіб оцінювання (використовуючи диференційний підхід), додаткові джерела / ігри / відео.

Також передбачено урок для вікової категорії або для конкретного предмеру: садочок / дошкілля, 1 - 11 клас (один переможець в кожному класі), мова, культура, історія, література, географія.

Голосування за найкращі дистанційні уроки відбудеться 1 червня.

Переможці конкурсу в кожній категорії отримають грошові винагороди.

Після голосування вчителі - учасники конкурсу отримають доступ до Google Drive та до всіх дистанційних уроків.

Термін подання матеріалів дистанційного уроку: 15 травня 2020 р.

З усіх питань можна звертатися до Оксани Левицької: olevytska@rogers.com або до Тетяни Сунак: tatiana.sunak@tdsb.on.ca.

Фото: Укрінформ, ukrainianworldcongress.org

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