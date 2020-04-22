Українські освітяни діаспори створили онлайн-групу для обміну досвідом

Педагоги українських шкіл за кордоном створили в вебсервісі Google classroom групу «Вчителі для вчителів» з метою обміну своїми напрацюваннями.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила директорка Української школи вихідного дня в ОАЕ «Софія» (м. Дубай) Наталія Сердюк.

«Надзвичайно важливо, щоб освітяни з різних країн світу ділилися своїм досвідом, підтримували та допомагали одне одному. Ми спілкуємось з педагогами багатьох українських шкіл у світі, для нас дуже важливо йти в ногу з часом. Виникла навіть ідея створити в Google classroom групу «Вчителі для вчителів». У цій групі ми ділимося своїми матеріалами з іншими викладачами, це дуже допомагає нам в роботі», - розповіла Наталія Сердюк.

Наталія Сердюк Вона зазначила, що нещодавно педагоги з «Софії» розпочали обмін досвідом з учителями українських шкіл Канади, Українською школою «Дивосвіт» в Абу-Дабі тощо. Читайте також: Писанкова онлайн-майстерня в Абу-Дабі зібрала учасників з семи країн

Наталія Сердюк запросила приєднатися до створеної групи «Вчителі для вчителів» педагогів з інших українських шкіл діаспори, зацікавлених в обміні досвідом.

Фото: надане Українською школою вихідного дня в ОАЕ «Софія» (м. Дубай)