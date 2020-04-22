Українські освітяни діаспори створили онлайн-групу для обміну досвідом
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила директорка Української школи вихідного дня в ОАЕ «Софія» (м. Дубай) Наталія Сердюк.
«Надзвичайно важливо, щоб освітяни з різних країн світу ділилися своїм досвідом, підтримували та допомагали одне одному. Ми спілкуємось з педагогами багатьох українських шкіл у світі, для нас дуже важливо йти в ногу з часом. Виникла навіть ідея створити в Google classroom групу «Вчителі для вчителів». У цій групі ми ділимося своїми матеріалами з іншими викладачами, це дуже допомагає нам в роботі», - розповіла Наталія Сердюк.
Наталія Сердюк запросила приєднатися до створеної групи «Вчителі для вчителів» педагогів з інших українських шкіл діаспори, зацікавлених в обміні досвідом.
Фото: надане Українською школою вихідного дня в ОАЕ «Софія» (м. Дубай)