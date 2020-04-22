Писанкова онлайн-майстерня в Абу-Дабі зібрала учасників з семи країн Фото 22.04.2020 09:48 Укрінформ Майстер-клас із розпису великодніх яєць онлайн «Писанкова майстерня в Еміратах» об’єднав учасників з семи країн. Про це повідомив координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов у Facebook. «Ювілейна п'ята Великодня писанкова майстерня в Абу-Дабі об'єднала ОАЕ, Україну, Канаду, Туреччину, Ліван, Кувейт і Францію. І ще понад тисяча осіб переглядали нас онлайн під час 2,5 годин фейсбук-трансляції. Це - саме той випадок, коли обмеження відкривають нові можливості», - зазначив Семенов. Він подякував Анастасії Бундур, яка традиційно провела писанковий майстер-клас. «Починаючи з першої великодньої майстерні, Анастасія Бундур щороку навчає Емірати, а тепер - вже пів світу прекрасному мистецтву українського писанкарства!», - сказав Семенов. За словами активіста, завдяки усім, хто приєднався до заходу, вдалося створити родинну затишну атмосферу. «Писанкарство єднає світ! Україна єднає світ!», - додав Семенов. Читайте також: В СКУ показали українські паски з усього світу і запропонували фотозагадку Фото: Укрінформ, Ukrainian Community in the UAE / Українська громада ОАЕ