Писанкова онлайн-майстерня в Абу-Дабі зібрала учасників з семи країн

Про це повідомив координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов у Facebook.

«Ювілейна п'ята Великодня писанкова майстерня в Абу-Дабі об'єднала ОАЕ, Україну, Канаду, Туреччину, Ліван, Кувейт і Францію. І ще понад тисяча осіб переглядали нас онлайн під час 2,5 годин фейсбук-трансляції. Це - саме той випадок, коли обмеження відкривають нові можливості», - зазначив Семенов.

Він подякував Анастасії Бундур, яка традиційно провела писанковий майстер-клас. «Починаючи з першої великодньої майстерні, Анастасія Бундур щороку навчає Емірати, а тепер - вже пів світу прекрасному мистецтву українського писанкарства!», - сказав Семенов.

За словами активіста, завдяки усім, хто приєднався до заходу, вдалося створити родинну затишну атмосферу. «Писанкарство єднає світ! Україна єднає світ!», - додав Семенов.

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Фото: Укрінформ, Ukrainian Community in the UAE / Українська громада ОАЕ