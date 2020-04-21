В СКУ показали українські паски з усього світу і запропонували фотозагадку

Відповідну фотозагадку було викладено на сторінці СКУ в Facebook.

«Українці дотримуються традицій в усьому світі. Хто впізнає, з яких країн ці паски?», - йдеться у дописі.

На наступній світлині – правильні відповіді.

Так, представлені пасочки випікали в Австралії, Словенії, Німеччині, Угорщині, ОАЕ, Канаді, Індії.

В СКУ з нагоди відзначення 19 квітня Світлого Воскресіння Христового християнами східного обряду ще раз привітали українців у світі зі святом.

«Цей Великдень є особливим. Його велич, значення й дух по-новому постають перед нами в складні часи випробувань для світового українського народу. Нехай світло Великодня, свята спасіння світу та кожного з нас, осяє кожну українську оселю надією та вірою», - йдеться у вітанні від імені президента СКУ Павла Ґрода, розміщеному на сайті СКУ.

Він закликав єднайтися в молитві за здоров’я й безпеку наших близьких, за справедливий мир та добробут в Україні та згадати в молитві відважних захисників Батьківщини на передовій, громадських провідників та добровольців, духовенство, державних службовців та особливо медиків, які мужньо стоять на захисті нашого життя та здоров’я під час пандемії.

«Світовий конґрес українців стоїть пліч-о-пліч з нашими світовими громадами в часи надзвичайних викликів. СКУ співпрацює з Міністерством закордонних справ України, Церквами, міжнародними організаціями та Урядами країн. Ініціативи допомоги СКУ, реалізовані спеціально створеною робочою Групою, осягають кожен аспект життя світового українства: від мережі психологічної підтримки до глобальної платформи дистанційного навчання. Ми працюємо з урядами, постачальниками та гуманітарними організаціями для отримання медичного обладнання в Україні», - зауважив президент СКУ.

«Я вдячний кожному з вас за силу духу, віддану працю та фінансову підтримку, особливо потрібну в ці складні часи. Тож, де б ми не жили, пишаємося, що ми єдиний український народ, який продовжує підтримувати один одного», - зазначив Павло Ґрод.

Читайте також: В СКУ привітали українців світу із Великоднем