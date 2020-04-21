В СКУ показали українські паски з усього світу і запропонували фотозагадку

Світовий конґрес українців (СКУ) показав світлини пасочок, випечених до Великодня українськими господинями в різних країнах світу, і запропонував відгадати, з яких саме вони країн.
Відповідну фотозагадку було викладено на сторінці СКУ в Facebook.
«Українці дотримуються традицій в усьому світі. Хто впізнає, з яких країн ці паски?», - йдеться у дописі.
На наступній світлині – правильні відповіді.
Так, представлені пасочки випікали в Австралії, Словенії, Німеччині, Угорщині, ОАЕ, Канаді, Індії.
Фото: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців