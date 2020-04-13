В СКУ привітали українців світу із Великоднем

Світовий конґрес українців (СКУ) привітав українців з усього світу зі Світлим Воскресінням Христовим.

Привітання від імені президента СКУ Павла Ґрода розміщене на сайті СКУ.

«Цей Великдень є особливим. Його велич, значення й дух по-новому постають перед нами в складні часи випробувань для світового українського народу. Нехай світло Великодня, свята спасіння світу та кожного з нас осяє кожну українську оселю надією та вірою», - зазначив Павло Ґрод.

Він закликав об’єднатися в молитві за здоров’я й безпеку близьких, за справедливий мир та добробут в Україні. «Згадаймо в молитві відважних захисників Батьківщини на передовій, громадських провідників та добровольців, духовенство, державних службовців та особливо медиків, які мужньо стоять на захисті нашого життя та здоров’я під час пандемії», - закликав президент СКУ.

Павло Ґрод розповів про підтримку, яку СКУ надає українським громадам у світі.

«Світовий конґрес українців стоїть пліч-о-пліч з нашими світовими громадами в часи надзвичайних викликів. СКУ співпрацює з Міністерством закордонних справ України, церквами, міжнародними організаціями та урядами країн. Ініціативи допомоги СКУ, реалізовані спеціально створеною Робочою групою, осягають кожен аспект життя світового українства: від мережі психологічної підтримки до глобальної платформи дистанційного навчання. Ми працюємо з урядами, постачальниками та гуманітарними організаціями для отримання медичного обладнання в Україні», - зауважив президент СКУ.

Він подякував кожному українцю у світі «за силу духу, віддану працю та фінансову підтримку, особливо потрібну в ці складні часи».

«Тож, де б ми не жили, пишаємося, що ми єдиний український народ, який продовжує підтримувати один одного. Нехай Великодні дзвони подарують світлу радість, душевний спокій та віру в майбутнє нашого народу. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!», - зазначив Павло Ґрод.

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У відео, розміщеному на сторінці СКУ в Facebook, президент СКУ зазначив: «У часи нових викликів Світовий конґрес українців єднає наші світові громади в допомозі тим, хто цього потребує, продовжує підтримувати Україну та надалі розбудовує міжнародну підтримку українського народу в боротьбі з російською агресією. Пам’ятаймо: де б ми не жили, пишаймося, що ми – один український народ, який продовжує підтримувати один одного».

Відео: Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook