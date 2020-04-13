Українці в Аргентині вітають з Великоднем

Українське культурне товариство (УКТ) «Просвіта» та Об’єднання жінок «Просвіта» привітали з Великоднем.

Вітання розміщене на сторінці УКТ «Просвіта» в Facebook.

«Українське культурне товариство (УКТ) «Просвіта» та Об’єднання жінок «Просвіта» висловлюють вам щирі побажання з нагоди Світлого Христового Воскресіння. Бажаємо вам і вашим рідним доброго здоров’я, миру та радісникх Велиодніх свят!», - йдеться у вітанні.

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Як відомо, Великдень є найдавнішим і найголовнішим християнським святом усього богослужебного року і приурочене Воскресінню Ісуса Христа. Для християн Великдень символізує перемогу життя над смертю, звільнення від тягарів гріха, перехід зі стану несвободи в царину свободи і любові.

Пасха у християн східного і західного обрядів майже не відрізняється в основних принципах святкування, щоправда, дата святкування Великодня різниться: перші зазвичай зустрічають Великдень трохи пізніше, ніж другі, але інколи дати збігаються.

Християни західного обряду цогоріч відзначили Світле Воскресіння Господнє, або Великдень, 12 квітня, а християни східного обряду відсвяткують 19 квітня.

Фото: Юрій Данилишин‎ у Facebook