В українській школі «Софія» в Дубаї показали, як готувалися святкувати Великдень

Учні української школи вихідного дня «Софія» в Дубаї разом із родинами відзначили Великдень.

Про підготовку до свята розповідається у відео, викладеному на сторінці школи в Facebook.

«Діти Української школи «Софія» дуже готувалися до цьогорічного Великодня! Ми зараз далеко від дому, тому дуже хочемо поділитися цим відео з усіма своїми рідним, друзями, яких зараз не має з нами поруч», - йдеться у дописі.

У ролику діти розмальовують писанки, готують тісто для пасок і прикрашають готові вироби тощо, а також розповідають про зміст Великодня.

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«Наш Господь воскрес і живе! І ми знаємо, відчуваємо, повні надії, що Бог є з нами, і на нашій сьогоденній хресній дорозі життя. Нехай у ці особливі дні в наших домах буде багато радості, милосердя один до одного, серця будуть сповнені любов’ю, а душі - Божою благодаттю. Бажаємо всім щасливих, мирних та благословенних Великодніх Свят! Христос Воскрес!», - побажали у школі.

Відео: Українська школа в ОАЕ / Ukrainian School in the UAE