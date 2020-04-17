Союз українців у Великій Британії привітав із Великоднем

Союз українців у Великій Британії (СУБ) привітав із Великоднем.

Вітання від Ради директорів СУБ розміщене на сторінці організації в Facebook.

«Наше цьогорічне великоднє привітання пишемо у безпрецедентний час. Готуючися до молитовного оспівування розп’яття та прославлення Воскресіння Христового, ми знаходимось у небувалій ситуації. Зазвичай ми були б в оточенні родини та друзів, збираючись в наших українських церквах та громадських домах. Натомість, ми повинні продовжувати залишатися вдома без наших рідних і близьких. Традиційне посвячення великодніх кошиків та Божественна Свята Літургія на Великдень відбудуться через інтернет, що дасть нам усім нагоду бодай духовно об’єднатися і розпочати наше святкування», - йдеться у привітанні.

В СУБ зауважили, що цими днями «ми повинні задуматися над змінами в нашому житті, над уроками «соціальної дистанції» та тим, як нам у майбутньому плекати один одного.

В Союзі українців у Великій Британії закликали у цей складний час надавати більше уваги найуразливішим верствам громади і похилого віку людям, підтримувати постійний зв’язок з ними до і після Великодня, а на Великдень згадати також тих, хто захищає Україну на її сході.

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У СУБ побажали всім безпечного, мирного і благословенного Світлого Воскресіння Христового та зазначили, що «з нетерпінням чекають на повернення до активного життя, творчої та енергійної громадської діяльності організації».