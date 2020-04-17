Українці в Бразилії показали свої великодні кошики

В українській громаді Бразилії, яка відзначала Світле Воскресіння Христове минулої неділі, поділилися, як відбувалося освячення пасок в умовах пандемії COVID-19 і показали вміст своїх великодніх кошиків.

Про це днями написала дружина Посла України в Бразилії Фабіана Троненко на своїй сторінці в Facebook.

«Наша громада мала нетипову Велику суботу, зокрема, через ситуацію з пандемією коронавірусу. Наші дорогі отці освячували паски на відстані та в машинах, у форматі drive-through (на ходу, люди не виходили з машини – ред.)», - зазначила Фабіана Троненко.

Вона додала, що ті, хто не мав можливості скористатися машиною, отримали благословіння онлайн.

Фабіана Троненко звернула увагу на те, що великодні кошики місцевих українців виглядають прекрасно, прикрашені з любов‘ю та увагою до найменших деталей.

«Цю прихильність до шанування українських звичаїв та віри ми отримали через декілька поколінь батьків, бабусь та дідусів, які приїхали до Бразилії з України більше ніж 130 років тому», - зауважила дружина українського посла.

У свої кошики українці Бразилії, зокрема, поклали паски, ковбасу, сіль, мед, сир, писанки, хрін тощо.

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