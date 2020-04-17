Українці в Бразилії показали свої великодні кошики

Українці в Бразилії показали свої великодні кошики

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Укрінформ
В українській громаді Бразилії, яка відзначала Світле Воскресіння Христове минулої неділі, поділилися, як відбувалося освячення пасок в умовах пандемії COVID-19 і показали вміст своїх великодніх кошиків.

Про це днями написала дружина Посла України в Бразилії Фабіана Троненко на своїй сторінці в Facebook.

«Наша громада мала нетипову Велику суботу, зокрема, через ситуацію з пандемією коронавірусу. Наші дорогі отці освячували паски на відстані та в машинах, у форматі drive-through (на ходу, люди не виходили з машини – ред.)», - зазначила Фабіана Троненко.

Вона додала, що ті, хто не мав можливості скористатися машиною, отримали благословіння онлайн. 

Фабіана Троненко звернула увагу на те, що великодні кошики місцевих українців виглядають прекрасно, прикрашені з любов‘ю та увагою до найменших деталей.

«Цю прихильність до шанування українських звичаїв та віри ми отримали через декілька поколінь батьків, бабусь та дідусів, які приїхали до Бразилії з України більше ніж 130 років тому», - зауважила дружина українського посла.

У свої кошики українці Бразилії, зокрема, поклали паски, ковбасу, сіль, мед, сир, писанки, хрін  тощо. 

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В іншому дописі Фабіана Троненко розповіла, що освячення кошиків відбувалося, зокрема, в Куритибі біля парку Tingui Park, де знаходиться Меморіал української імміграції (Memorial da Imigração Ucraniana), та перед собором Святого Йоана Хрестителя у м. Куритиба (штат Парана, Бразилія), а також в інших містах штату Парана тощо.

У Парані є один з найбільших осередків української діаспори в Бразилії.

Як відомо, Великдень є найдавнішим і найголовнішим християнським святом усього богослужебного року і приурочене Воскресінню Ісуса Христа. Для християн Великдень символізує перемогу життя над смертю, звільнення від тягарів гріха, перехід зі стану несвободи в царину свободи і любові.

Пасха у християн східного і західного обрядів майже не відрізняється в основних принципах святкування, щоправда, дата святкування Великодня різниться: перші зазвичай зустрічають Великдень трохи пізніше, ніж другі, але інколи дати збігаються.

Християни західного обряду цогоріч відзначили Світле Воскресіння Господнє, або Великдень, 12 квітня, а християни східного обряду відсвяткують 19 квітня.

Фото: сторінка Embaixatriz da Ucrânia no Brasil у Facebook, Ricardo Marajó/SMCS

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