В ОАЕ запрошують в Писанкову майстерню

Українців в ОАЕ запрошують 17 квітня на майстер-клас із розпису великодніх яєць онлайн «Писанкова майстерня в Еміратах».

Про це повідомив координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов у Facebook.

«Громадо, гайда малювати писанки онлайн! Українці люблять та шанують свої традиції, навіть якщо знаходяться далеко від рідного дому в умовах пандемії. Вп'яте поспіль наша Анастасія Бундур (Anastasiya Bundur) проводитиме традиційну великодню писанкову майстерню - цьогоріч в Zoom», - зазначив активіст.

Він зауважив, що святкування празника Світлого Воскресіння Христового в українських традиціях важко уявити собі без розмальованих, барвистих писанок. «Запрошуємо наповнити ними свій великодній стіл і в Еміратах», - зазначив Семенов.

Він додав, що майстер-клас буде цікавим і тим, хто пробуватиме вперше або має мінімальний досвід писанкарства, і більш досвідченим учням.

Для участі у заході потрібні фарби, оцет звичайний, шприц 20 мл з голкою, цвях /натфіль/шило або манікюрні ножиці (для видування яєць), серветки та сірники, свічка звичайна та металева підставка під неї, олівець, писачок (якщо немає, його можна зробити власноруч з фольги чи зі звичайної голки та олівця з резинкою - інструкції будуть опублікувані згодом). Також треба мати можливість підключитися в Zoom.

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Євгеній Семенов повідомив, що для участі в заході треба зареєструватися за посиланням, після чого усі учасники отримають у п'ятницю посилання на майстер-клас.

Фото: Укрінформ, Yevheniy Semenov‎ у Facebook