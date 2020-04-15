В ОАЕ запрошують в Писанкову майстерню
Про це повідомив координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов у Facebook.
«Громадо, гайда малювати писанки онлайн! Українці люблять та шанують свої традиції, навіть якщо знаходяться далеко від рідного дому в умовах пандемії. Вп'яте поспіль наша Анастасія Бундур (Anastasiya Bundur) проводитиме традиційну великодню писанкову майстерню - цьогоріч в Zoom», - зазначив активіст.
Він зауважив, що святкування празника Світлого Воскресіння Христового в українських традиціях важко уявити собі без розмальованих, барвистих писанок. «Запрошуємо наповнити ними свій великодній стіл і в Еміратах», - зазначив Семенов.
Він додав, що майстер-клас буде цікавим і тим, хто пробуватиме вперше або має мінімальний досвід писанкарства, і більш досвідченим учням.
Для участі у заході потрібні фарби, оцет звичайний, шприц 20 мл з голкою, цвях /натфіль/шило або манікюрні ножиці (для видування яєць), серветки та сірники, свічка звичайна та металева підставка під неї, олівець, писачок (якщо немає, його можна зробити власноруч з фольги чи зі звичайної голки та олівця з резинкою - інструкції будуть опублікувані згодом). Також треба мати можливість підключитися в Zoom.
Євгеній Семенов повідомив, що для участі в заході треба зареєструватися за посиланням, після чого усі учасники отримають у п'ятницю посилання на майстер-клас.
Фото: Укрінформ, Yevheniy Semenov у Facebook