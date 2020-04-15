Українська суддя відомого кулінарного шоу в Канаді поділилася власним рецептом паски

Українська канадська шеф-кухарка Леся Бурлак-Гордій, яка була наймолодшою суддею популярного кулінарного шоу Канади «The Next Great Chef», презентувала свій рецепт паски до Великодня.

Про це йдеться в відеосюжеті Forum TV в Facebook.

«Наближаються Великодні свята. Одним із символів україньского Великодня є паска. Кожна господиня має свій рецепт. Ми сьогодні печемо паску зі знаменитою українською канадською кухаркою Лесею Бурлак-Гордій», - зазначається в сюжеті.

Як повідомляється, Леся була ведучою кулінарної програми «Foodies», наймолодшою суддею престижного кулінарного шоу Канади «The Next Great Chef». Вона також є членом канадської збірної команди, яка їздить по цілому світу і бере участь у кулінарних змаганнях, на яких українська шеф-кухар неодноразово перемагала.

«Я відкриваю свій секрет: це моя особиста паска, мій особистий рецепт, яким я хочу поділитися з вами», - зазначила Леся Бурлак-Гордій.

У підписі до відео розміщено рецепт паски від української шеф-кухарки з Канади та детально розписано процес її приготування.

Відео: Forum TV