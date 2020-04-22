Наталія Сердюк, директорка Української школи вихідного дня в ОАЕ «Софія» (м. Дубай)

У часи пандемії COVID-19 і запровадженого карантину українським школам за кордоном також довелося змінити звичний режим навчання і пристосовуватися до нових реалій. Зокрема, перейти на онлайн-навчання. Чимало закладів та їхніх учнів уже адаптувалися під дистанційний режим роботи і проводять онлайн-читання, майстер-класи, уроки тощо. Про досвід запровадження дистанційного навчання в українській школі вихідного дня в ОАЕ «Софія» (м.Дубай), організацію навчального процесу, труднощі, які довелося долати та ідеї, як зробити карантин веселішим, в інтерв’ю Укрінформу розповіла директорка школи «Софія» Наталія Сердюк.
КАРАНТИН – НЕ ПРИВІД ПОЗБАВЛЯТИ ДІТЕЙ ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ ЗА КОРДОНОМ
- Пані Наталіє, з чого розпочалася робота над запровадженням онлайн-навчання у школі «Софія»?
- Ситуація, яка склалася зараз у світі через COVID-19, позбавила з початку березня наших дітей можливості відвідувати щоп’ятниці українську школу вихідного дня в Дубаї (в усіх школах та університетах ОАЕ карантин запровадили 1 березня спочатку до 5 квітня, та згодом його продовжили до кінця навчального року, тобто до 2 липня – ред.).
Але карантин – це не привід залишати дітей без вивчення рідної мови за кордоном, тому ми дуже швидко почали переорієнтовуватися на онлайн-навчання, хоча особливого досвіду такої роботи в наших вчителів не було: хіба що проведення окремих вебінарів. Коли я запропонувала цю ідею, ми всі без винятку з великим ентузіазмом почали вчитися й опановувати нові інструменти. До карантину вдалося провести одне зібрання, на якому ми обмінялися досвідом вивчення різних віртуальних платформ і вибрали основну й додаткові. Коли карантин в ОАЕ став більш суворим, наші зустрічі стали проходити в онлайн-режимі, ми створили перші віртуальні класи і спочатку спробували себе в ролі учнів.
- Чи швидко вам вдалося налагодити процес і як зараз відбувається навчання в школі?
- Наша віртуальна школа вже майже місяць працює в повну силу. Уроки проводять 11 вчителів, навчаються 43 учні, які розділені на п’ять віртуальних класів. До нас приєдналися навіть наші колишні учні, які зараз проживають в інших країнах.
Онлайн-навчання у нас відбувається через основну платформу Google Classroom. Також щоп’ятниці вчителі «Софії» проводять багато уроків через Zoom. У поєднанні з Google Classroom використовуються віртуальні дошки Padlet, які допомагають чудово візуалізувати матеріал для молодших школярів. Також учителі пропонують цікаві інтерактивні завдання - як готові, так і створені нашими вчителями - на платформах childdevelop.com.ua та learningapps.org.
Наприклад, для нашої вчительки Тетяни Суховієнко, яка відповідає за 1-4 класи, дуже важливо було організувати навчальний процес так, щоби він не перетворювався у звичний, часом виснажливий. Саме тому вона обрала мультимедійний ресурс Padlet. Складність була в одному – швидко розібратись у його можливостях. Часу на це пішло чимало, але результат її вразив! Діти із задоволенням виконують завдання, слухають розповіді, самі розміщують матеріали, і це додає їм значущості.
- Які методи навчання стали в нагоді викладачам «Софії» під час онлайн-уроків?
- Як і в звичайній школі, ми намагаємося, щоб наші уроки були якомога більш інтерактивними, адже під час онлайн-уроків також важливо, щоб діти не просто слухали вчителя, але й спілкувалися, відповідали на запитання.
Щодо домашніх завдань – дітям дуже подобається виконувати вправи з української мови та історії у вигляді комп’ютерних ігор, які можна робити на платформі learningapps.org (пазли, поєднання пар, фрагменти, вікторина, «перший мільйон»).
Для найстарших дітей є уроки ораторського мистецтва, які проводить Тетяна Співаковська. На них діти спочатку розбираються, що важливо для успішної промови, потім слухають та аналізують цікаві виступи відомих людей, а потім мають записати на відео свою власну промову на певну тему.
А ще в нас є уроки творчого розвитку, на яких використовуються елементи арт-терапії. Наша вчителька Ірена Датченко - дуже креативна: приміром, минулого разу вчила дітей, як збудувати хатку в себе вдома і як створити проекції світла й тіні на стінах цієї хатки.
Також ми почали цикл музичних командних вікторин «З музикою в карантині». Ніщо так не приваблює дітей, як гра, яка допомагає зробити процес навчання захопливим. До речі, діти теж залучені до процесу створення вікторини, оскільки як домашнє завдання вони створюють музичні ребуси для команди-суперника. У планах нашої вчительки музики Ольги Бондаренко є також ідея створити ряд уроків про цікаві факти з життя відомих музикантів під назвою «Якби геній вів щоденник».
- Ви теж проводите онлайн-уроки?
- Так, щоп’ятниці я веду уроки християнської етики. Створюю короткі анімаційні відео про життя Ісуса Христа та записуємо цикл дитячих християнських пісень з нашою співачкою Оксаною Комаренко та її донечкою Міланою, які мешкають в ОАЕ. До Великодня готували з дітками відео, присвячене Хресній дорозі Ісуса Христа. Таким чином, ми залучаємо кожну дитинку до спільного проєкту, щоб, незважаючи на обставини, які склалися, усі змогли гідно приготуватися до Великодніх святкувань. Наш священник, отець Степан, дуже підтримує нас у всьому, а його відео з повчаннями та побажаннями радують нас всіх щотижня.
ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ: ПОЄДНАННЯ ЗУСИЛЬ ВЧИТЕЛІВ ТА БАТЬКІВ НАРОДЖУЄ НОВІ ТАЛАНТИ
- Як виникла ідея проводити онлайн-уроки для дітей дошкільного віку? Чи вона спрацювала?
- Спочатку для малечі 3-4 років ми не планували онлайн-зустрічі. Але вирішили спробувати. На думку нашої вчительки групи раннього розвитку Світлани Бухало, дітям та їхнім матусям дуже цікаво, є відчуття, що їм дуже не вистачає цього спілкування під час карантину. Мами найменших школярів тепер повністю залучені до процесу навчання, вони є безпосередніми учасниками цього процесу через гру, пісню, руханки тощо.
Для дітей 5-6 років дуже цікаві Zoom-уроки з навчання грамоти проводить Оксана Бабченко. Учні уважно її слухають, відповідають на запитання. Ми відчуваємо, що це велика заслуга також і наших батьків, за що ми їм дуже вдячні!
Безумовно, шалено бракує живого спілкування з малечею. Саме це й спонукало співачку Оксану Комаренко записувати пісні для дітей, вірші й казки, які дітки можуть слухати в будь-який час і скільки завгодно - не тільки в рамках уроку, а й просто для задоволення. Для неї це новий і водночас дуже цікавий досвід.
Таке враження, що карантин народжує у нас нові таланти! Вчителька молодшої групи Інна Мелешко створює дивовижний цикл відеороликів «Я розумію світ», де діти разом з вчителькою можуть садити квіти, пекти млинці, вирушати на Місяць тощо.
ОНЛАЙН-ШАХИ, ВІДЕОЗУМБА, ЧЕЛЕНДЖІ – ІДЕЇ ДЛЯ ТОГО, АБИ ВИМУШЕНИЙ КАРАНТИН БУВ ЦІКАВІШИМ
- Дітям доволі важко переносити період вимушеної ізоляції. Чи є у вас якісь пропозиції, які допомагають учням «Софії» легше і веселіше витримувати пов’язані з карантином обмеження?
- Для нас дуже важливо, щоб дітям під час дистанційного навчання, коли вони змушені сидіти вдома, відірвані від друзів, було цікаво та весело. Ми постійно залучаємо наших учнів до різних творчих проєктів. Нещодавно проводили естафету-челендж по всьому світу #вдоматежцікаво. А нещодавно діти записували відео про приготування до Великодня в колі родини.
Щотижня проходять онлайн-уроки з шахів, які із задоволенням дивляться не тільки діти, а й їхні батьки. На найближчу п’ятницю наша вчителька з шахів, яка є переможницєю багатьох шахових турнірів в ОАЕ, запланувала турнір для дітей.
А щоб дітлахи не втомлювалися під час уроків, у нас ще є надихаюча відеозумба.
Ми також багато працюємо з батьками. Наші психологи Ірена Датченко та Оксана Федулова кожної п’ятниці мають розмову з ними. Адже здорові стосунки між дитиною і батьками, її позитивне налаштування мають неоціненний вплив на успіхи дитини.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ МАЄ ЧИМАЛО НЕДОЛІКІВ, І ВЧИТЕЛІ ШУКАЮТЬ, ЯК ЦЕ КОМПЕНСУВАТИ
- Чи все у вас виходило вдало під час організації навчального процесу онлайн?
- Перший крок був нелегким! Звичайно, роботи для вчителів стало більше, оскільки доводиться придумувати нову подачу інформації, записувати та редагувати відео, освоювати нові платформи для проведення уроків.
Наші вчителі дуже вимогливі до себе. Вони бачать багато викликів у дистанційному навчанні. Як втримати увагу дитини? Як побачити реакцію дитини на питання та завдання?
На думку нашого шкільного психолога Ірени Датченко, відсутність живої взаємодії між учнями й учителем не дає можливості реалізувати розвивальний, емоційний, виховний, мотиваційний компоненти уроку. Усвідомлюючи це, вона пропонує зосередитись на пошуку тих форм викладення матеріалу, які компенсують (хоч би якоюсь мірою) недоліки дистанційного навчання.
- А як батьки ваших учнів ставляться до того, що з переходом на дистанційне навчання дітям доводиться проводити набагато більше часу за екранами?
-Так, є побоювання з боку деяких батьків щодо того, що діти багато часу проводять біля екранів комп’ютерів, адже в ОАЕ всі загальноосвітні школи повністю перейшли на онлайн-навчання до кінця червня. Тому наші уроки тривають менше, ніж у звичайній школі, ми робимо перерви. Значну частину домашніх завдань можна виконувати без комп’ютера - наприклад, письмово в робочих зошитах або в роздрукованих матеріалах. Ми даємо для цього цілий тиждень, аби рівномірно розподілити навантаження на дитячий зір.
Щоб допомагати дітям і батькам у ситуації, яка склалася, наша вчителька Оксана Федулова проводить уроки «Родзинки етикету» про культуру повсякденного сімейного спілкування та навичок комфортних сімейних відносин. Адже що може бути важливішим зараз, ніж затишна родина, де тебе розуміють, підтримують, заспокоюють? Ми всі опинилися у маленьких Всесвітах, які потрібно берегти!
- Пані Наталіє, чи співпрацюєте ви з іншими українськими школами за кордоном щодо впровадження дистанційного навчання?
- Так, це надзвичайно важливо, щоб освітяни з різних країн світу ділилися своїм досвідом, підтримували та допомагали одне одному. Ми спілкуємось з педагогами багатьох українських шкіл у світі, для нас дуже важливо йти в ногу з часом. Виникла навіть ідея створити в Google classroom групу «Вчителі для вчителів». У цій групі ми ділимося своїми матеріалами з іншими викладачами, це дуже допомагає нам в роботі.
Нещодавно вчителі українських шкіл Канади звернулися до нас з пропозицією про обмін досвідом, і ми радо співпрацюємо з ними. А, наприклад, завдяки співпраці з Українською школою «Дивосвіт» в Абу-Дабі ми можемо запропонувати нашим учням відеоуроки джіу-джитсу від українського спортивного клубу «Борець» із Кропивницького.
Запрошуємо приєднуватися до нашої групи в Google classroom учителів інших українських шкіл діаспори, яким може бути цікавий наш досвід.
- Як би Ви хотіли підтримати Ваших колег-освітян в ці непрості часи?
- Дорогі колеги, наші школи зачинені, але наші серця залишаються відкритими. Бо школа – це не тільки приміщення: школа - це ми, наші діти, наші батьки. Залишаючись вдома, в наших кімнатах, ми всі пов’язані та потребуємо підтримки один одного навіть більше, ніж будь-коли! Ми віримо у волю Всевишнього, в наших дітей і в те, що ми потрібні один одному. І як чудово, що ми ростемо, творимо, надихаємо - і це все заради наших дітей, заради нашого майбутнього.
Марина Федяніна, Укрінформ