Наталія Сердюк, директорка Української школи вихідного дня в ОАЕ «Софія» (м. Дубай)

У часи пандемії COVID-19 і запровадженого карантину українським школам за кордоном також довелося змінити звичний режим навчання і пристосовуватися до нових реалій. Зокрема, перейти на онлайн-навчання. Чимало закладів та їхніх учнів уже адаптувалися під дистанційний режим роботи і проводять онлайн-читання, майстер-класи, уроки тощо. Про досвід запровадження дистанційного навчання в українській школі вихідного дня в ОАЕ «Софія» (м.Дубай), організацію навчального процесу, труднощі, які довелося долати та ідеї, як зробити карантин веселішим, в інтерв’ю Укрінформу розповіла директорка школи «Софія» Наталія Сердюк.

КАРАНТИН – НЕ ПРИВІД ПОЗБАВЛЯТИ ДІТЕЙ ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ МОВИ ЗА КОРДОНОМ

- Пані Наталіє, з чого розпочалася робота над запровадженням онлайн-навчання у школі «Софія»?

- Ситуація, яка склалася зараз у світі через COVID-19, позбавила з початку березня наших дітей можливості відвідувати щоп’ятниці українську школу вихідного дня в Дубаї (в усіх школах та університетах ОАЕ карантин запровадили 1 березня спочатку до 5 квітня, та згодом його продовжили до кінця навчального року, тобто до 2 липня – ред.).

Але карантин – це не привід залишати дітей без вивчення рідної мови за кордоном, тому ми дуже швидко почали переорієнтовуватися на онлайн-навчання, хоча особливого досвіду такої роботи в наших вчителів не було: хіба що проведення окремих вебінарів. Коли я запропонувала цю ідею, ми всі без винятку з великим ентузіазмом почали вчитися й опановувати нові інструменти. До карантину вдалося провести одне зібрання, на якому ми обмінялися досвідом вивчення різних віртуальних платформ і вибрали основну й додаткові. Коли карантин в ОАЕ став більш суворим, наші зустрічі стали проходити в онлайн-режимі, ми створили перші віртуальні класи і спочатку спробували себе в ролі учнів.

- Чи швидко вам вдалося налагодити процес і як зараз відбувається навчання в школі?

- Наша віртуальна школа вже майже місяць працює в повну силу. Уроки проводять 11 вчителів, навчаються 43 учні, які розділені на п’ять віртуальних класів. До нас приєдналися навіть наші колишні учні, які зараз проживають в інших країнах.

Онлайн-навчання у нас відбувається через основну платформу Google Classroom. Також щоп’ятниці вчителі «Софії» проводять багато уроків через Zoom. У поєднанні з Google Classroom використовуються віртуальні дошки Padlet, які допомагають чудово візуалізувати матеріал для молодших школярів. Також учителі пропонують цікаві інтерактивні завдання - як готові, так і створені нашими вчителями - на платформах childdevelop.com.ua та learningapps.org.

Наприклад, для нашої вчительки Тетяни Суховієнко, яка відповідає за 1-4 класи, дуже важливо було організувати навчальний процес так, щоби він не перетворювався у звичний, часом виснажливий. Саме тому вона обрала мультимедійний ресурс Padlet. Складність була в одному – швидко розібратись у його можливостях. Часу на це пішло чимало, але результат її вразив! Діти із задоволенням виконують завдання, слухають розповіді, самі розміщують матеріали, і це додає їм значущості.

- Які методи навчання стали в нагоді викладачам «Софії» під час онлайн-уроків?

- Як і в звичайній школі, ми намагаємося, щоб наші уроки були якомога більш інтерактивними, адже під час онлайн-уроків також важливо, щоб діти не просто слухали вчителя, але й спілкувалися, відповідали на запитання.

Щодо домашніх завдань – дітям дуже подобається виконувати вправи з української мови та історії у вигляді комп’ютерних ігор, які можна робити на платформі learningapps.org (пазли, поєднання пар, фрагменти, вікторина, «перший мільйон»).

Для найстарших дітей є уроки ораторського мистецтва, які проводить Тетяна Співаковська. На них діти спочатку розбираються, що важливо для успішної промови, потім слухають та аналізують цікаві виступи відомих людей, а потім мають записати на відео свою власну промову на певну тему.

А ще в нас є уроки творчого розвитку, на яких використовуються елементи арт-терапії. Наша вчителька Ірена Датченко - дуже креативна: приміром, минулого разу вчила дітей, як збудувати хатку в себе вдома і як створити проекції світла й тіні на стінах цієї хатки.

Також ми почали цикл музичних командних вікторин «З музикою в карантині». Ніщо так не приваблює дітей, як гра, яка допомагає зробити процес навчання захопливим. До речі, діти теж залучені до процесу створення вікторини, оскільки як домашнє завдання вони створюють музичні ребуси для команди-суперника. У планах нашої вчительки музики Ольги Бондаренко є також ідея створити ряд уроків про цікаві факти з життя відомих музикантів під назвою «Якби геній вів щоденник».

- Ви теж проводите онлайн-уроки?

- Так, щоп’ятниці я веду уроки християнської етики. Створюю короткі анімаційні відео про життя Ісуса Христа та записуємо цикл дитячих християнських пісень з нашою співачкою Оксаною Комаренко та її донечкою Міланою, які мешкають в ОАЕ. До Великодня готували з дітками відео, присвячене Хресній дорозі Ісуса Христа. Таким чином, ми залучаємо кожну дитинку до спільного проєкту, щоб, незважаючи на обставини, які склалися, усі змогли гідно приготуватися до Великодніх святкувань. Наш священник, отець Степан, дуже підтримує нас у всьому, а його відео з повчаннями та побажаннями радують нас всіх щотижня.