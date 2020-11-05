МОЗ планує більш жорсткі карантинні обмеження

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) планує ввести додаткові карантинні обмеження.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Міністерство охорони здоров'я запропонує уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України. Вони стосуватимуться обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат та розважальних зон у торгово-розважальних центрах. Ми хочемо, щоб в ТРЦ працювали тільки магазини, щоб люди могли купити необхідні їм речі, і це не впливало на економіку. Також хочемо просити уряд заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, заборонити діяльність суб’єктів господарювання, які не дотримуються протиепідемічних норм, прописаних у постанові Кабміну. Це дозволить органам контролю застосовувати заходи впливу і карати саме тих, хто порушує протиепідемічні норми», - сказав Ляшко.

Також, за його словами, планується в постанову про карантинні обмеження внести рекомендацію суб'єктам господарювання впровадити окремий час для обслуговування людей старших за 65 років.

«Це буде рекомендація, ми просимо цей час зробити з 10 до 12 години. Впровадження такої години обслуговування людей похилого віку не забороняє їм відвідувати магазини в інший час, але воно повинно спонукати людей до 60 років не відвідувати магазини в цей період», - сказав Ляшко.

Необхідність такого кроку він пояснив тим, що 87% летальних випадків внаслідок COVID-19 реєструються саме у віковій групі старше 60 років.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 5 листопада лабораторно підтверджено 430 467 випадків COVID-19, з них за добу - 9 850.