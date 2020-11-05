Штраф за відсутність маски виписуватимуть на місці – Степанов

В Україні можуть запровадити штраф за перебування у громадських спорудах і транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту. Його виписуватимуть одразу на місці.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Законопроєкт передбачатиме конкретний штраф за неносіння масок від 170 до 255 гривень. Причому протокол про штраф складатимуть одразу на місці, а не так, як було раніше, коли складали протокол, передавали його в суд, а суд потім вирішував накладати штраф чи ні. Через це у нас менш як 5% чи менше ніж 3% були застосовані штрафні санкції як до громадян, так і для організацій», - сказав Степанов.

Він зазначив, що зараз це буде такий самий механізм, як і при порушенні правил дорожнього руху. Штраф можуть накладати працівники Нацполіції, епідемічного контролю, органів місцевого самоврядування.

«Я дуже вдячний народним депутатам, що вони підтримали цей законопроєкт, і зараз розраховую на його ухвалення в сесійній залі Верховної Ради. Нам це необхідно», - додав Степанов.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому урядовий законопроєкт, який пропонує запровадити штрафи за перебування у громадських спорудах і транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту.

В Україні станом на 5 листопада лабораторно підтверджено 430 467 випадків COVID-19, з них за добу - 9 850.