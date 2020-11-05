У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 48,4 мільйона

У світі станом на ранок 5 листопада кількість хворих на COVID-19 зросла до 48 438 720 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer. При цьому 34 674 292 особи одужали, 1 231 026 пацієнтів померли. Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (9 801 355). Кількість померлих – 239 829, одужали – 6 292 019 осіб. Читайте також: Без обмежень у Німеччині буде 400 тисяч інфікувань щодня – Інститут Коха На другому місці Індія – 8 364 086 інфікованих (124 354 осіб померли й 7 711 809 одужали). На третьому місці Бразилія із 5 590 941 хворим (161,170 смертей від COVID-19 та 5 064 344 одужали). Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 420 617 випадків COVID-19. Фото: АА