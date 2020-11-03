Без обмежень у Німеччині буде 400 тисяч інфікувань щодня – Інститут Коха

Якщо не вдаватися до обмежень, за нинішніх темпів поширення коронавірусу кількість щоденних нових інфікувань у Німеччині сягне до Різдва 400 тисяч.

Таку перспективу представив на брифінгу в Берліні 3 листопада віцепрезидент Інституту Роберта Коха Ларс Шаде, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він обґрунтував свій висновок цифрами: за 10 днів у країні зафіксовано подвоєння кількості нових випадків інфікування; якщо на початку жовтня денний приріст коливався у межах 1-4 тисяч, то через місяць було вже 19 тисяч. За останню добу відомства охорони здоров’я ФРН повідомили про 15 352 випадки, загалом з початку пандемії - 560 379.

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За словами Шаде, «загальмувати» такий сценарій можна виключно карантинними заходами. Частковий карантин діє в Німеччині з 2 листопада і до кінця місяця. Професор зауважив, що доводиться постійно адаптувати заходи, адже динамічна ситуація потребує динамічного реагування.

У брифінгу взяв участь міністр охорони здоров’я Єнс Шпан, який уперше з’явився на публіці після лікування від COVID-19. Він став першим членом німецького уряду, який перехворів на коронавірус.

«Щоб утримати пандемію під контролем, нам довелося натиснути на екстрене гальмо. Якщо органи охорони здоров'я більше не можуть відстежувати зараження, вірус продовжує жахливе зростання щодня. І ми не хочемо цього допускати», - сказав Шпан.

Як повідомлялося, станом на ранок 3 листопада у світі з початку пандемії підтвердили вже майже 47,33 млн випадків COVID-19, зокрема 1,211 млн летальних. Число тих, хто одужали від коронавірусу, наразі складає 34,036 млн.