Без обмежень у Німеччині буде 400 тисяч інфікувань щодня – Інститут Коха

Без обмежень у Німеччині буде 400 тисяч інфікувань щодня – Інститут Коха

Коронавірус
Укрінформ
Якщо не вдаватися до обмежень, за нинішніх темпів поширення коронавірусу кількість щоденних нових інфікувань у Німеччині сягне до Різдва 400 тисяч.

Таку перспективу представив на брифінгу в Берліні 3 листопада віцепрезидент Інституту Роберта Коха Ларс Шаде, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Він обґрунтував свій висновок цифрами: за 10 днів у країні зафіксовано подвоєння кількості нових випадків інфікування; якщо на початку жовтня денний приріст коливався у межах 1-4 тисяч, то через місяць було вже 19 тисяч. За останню добу відомства охорони здоров’я ФРН повідомили про 15 352 випадки, загалом з початку пандемії - 560 379.

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За словами Шаде, «загальмувати» такий сценарій можна виключно карантинними заходами. Частковий карантин діє в Німеччині з 2 листопада і до кінця місяця. Професор зауважив, що доводиться постійно адаптувати заходи, адже динамічна ситуація потребує динамічного реагування.

У брифінгу взяв участь міністр охорони здоров’я Єнс Шпан, який уперше з’явився на публіці після лікування від COVID-19. Він став першим членом німецького уряду, який перехворів на коронавірус.

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«Щоб утримати пандемію під контролем, нам довелося натиснути на екстрене гальмо. Якщо органи охорони здоров'я більше не можуть відстежувати зараження, вірус продовжує жахливе зростання щодня. І ми не хочемо цього допускати», - сказав Шпан.

Як повідомлялося, станом на ранок 3 листопада у світі з початку пандемії підтвердили вже майже 47,33 млн випадків COVID-19, зокрема 1,211 млн летальних. Число тих, хто одужали від коронавірусу, наразі складає 34,036 млн.

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