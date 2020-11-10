МОЗ почало розподіляти Ремдесивір у регіональні лікарні

Сьогодні розпочався розподіл лікарського засобу "Ремдесивір" по регіональних лікарнях для лікування COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужбу Міністерства охорони здоров'я з посиланням на міністр охорони здоров'я Максим Степанов,

"Багато лікарів, з якими я сьогодні спілкувався, питали мене щодо лікарських засобів для лікування COVID-19. Я хочу зазначити, що сьогодні розпочався розподіл "Ремдесивіру" у регіони. Цей препарат входить до наших клінічних протоколів із надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу", — сказав Степанов.

Як повідомлялося, МОЗ наприкінці жовтня дало дозвіл на ввезення лікарського засобу Ремдесивір, який був закуплений державним підприємством "Медичні закупівлі України" для лікування коронавірусної хвороби. В Україну має прибути перша партія даного лікарського засобу, це близько 14 тисяч флаконів. "Ремдесивір" включений до національного протоколу лікування COVID-19 , та при лікуванні важких станів перебігу хвороби він показує гарні результати.