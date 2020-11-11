В Україні запроваджують карантин вихідного дня

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Економіка України не витримає повного локдауну. Саме тому уряд та МОЗ разом з епідеміологами, аналітиками, представниками бізнесу почали шукати збалансований варіант додаткових карантинних обмежень. МОЗ розробило зміни до постанови №641, які передбачають запровадження в Україні так званого карантину вихідного дня», - сказав Шмигаль

Водночас він вкотре наголосив на тому, що уряд готовий підставити плече, щоб підтримати підприємців під час посиленого карантину вихідного дня. У тому числі, в КМУ розглядають варіанти компенсації частини зарплат працівників у зв’язку з простоєм виробництва, виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року.

«Дуже важливо, якщо у сім'ї захворів хтось із членів родини, з якими ви проживете, потрібно залишатися на самоізоляції для уникнення розповсюдження коронавірусу», - закликав глава уряду.

На переконання Шмигаля, такі карантинні заходи — це найбільш дієвий інструмент для розірвання ланцюга захворювання та збереження життя людей. Прем'єр також додав, що повний локдаун країни на два-три тижні не потрібний, адже дуже негативно вплине на економіку.

Через стрімке зростання захворюваності на COVID-19 МОЗ запропонувало посилити карантинні обмеження, зокрема ввести карантин вихідного дня.

Зранку в середу в деяких містах, зокрема в Києві, Харкові, Одесі, Херсоні, пройшли акції протесту представників ресторанного бізнесу та інших підприємців, які вимагають не застосовувати такого роду карантинні обмеження.

Станом на 11 листопада в Україні зафіксували 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу.

Фото: КМУ