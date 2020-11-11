Ресторатори протестують під Кабміном проти «карантину вихідного дня»

Одночасно аналогічні акції зібралися у 22 містах України. Зокрема у Львові, Луцьку, Харкові, Рівному, Сумах, Тернополі, Полтаві, Запоріжжі, Маріуполі, Херсоні, Івано-Франківську, Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Мелітополі, Черкасах.

Головне гасло акції - “Маю право працювати”.

За інформацією організаторів, попередньо зареєструвалися близько 2 тисяч учасників акції, але організатори очікують, що загалом їх буде до 5 тисяч.

Як зазначили організатори акції, вони протестують тому, що після весняного локдауну їм ніхто не компенсував збитки. І багато закладів не змогли відкритися після завершення карантину.

Учасники акції побоюються, що після наступного карантину закриється більшість закладів по всій країні. Вони наполягають, що дотримуються усіх норм карантину і не розуміють, як галузь буде виживати.

Найбільше підприємців обурює те, що під такі санкції потрапили лише заклади харчування та розважальні, в той час, як метро, приміром, працює.

Учасники акції попереджають, що якщо введуть карантин вихідного дня, то індустрія кінотеатрів “помре через півтора-два місяці, так само як і багато закладів у ресторанному бізнесі”.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з стрімким зростанням захворюваності Міністерство охорони здоров'я пропонуватиме посилити карантинні обмеження, зокрема, ввести карантин вихідного дня. Це питання уряд розглядатиме на засіданні у середу.

Станом на 11 листопада в Україні зафіксували 10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу.