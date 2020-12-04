В Україні треба вакцинувати від COVID-19 щонайменше 20 мільйонів осіб - МОЗ

Від COVID-19 в Україні треба вакцинувати щонайменше 20 млн осіб.

Про це в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера” сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми порахували всі категорії ризику , які є це близько 20 млн громадян, яких, ми вважаємо, треба вакцинувати і вважаємо, що треба вакцинувати за кошти бюджету. Це всі люди старші за 60 років, люди, які мають супутні захворювання, всі категорії за професійною ознакою, це треба зробити за кошти бюджету”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, МОЗ в бюджетному запиті просив виділити на закупівлю вакцини від COVID-19 15,1 млрд грн. , в проєкті бюджету на 2021 рік, який уряд подав на розгляд Верховної ради на вакцинацію від COVID-19 закладено 2,5 млрд грн