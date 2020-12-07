Найвищий COVID-показник - у Києві й трьох областях

Станом на 7 грудня найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Сумській, Черкаській, Запорізькій областях та у місті Київ.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Так, найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Сумській (986,9 на 100 тис. населення), Черкаській (747,8), Запорізькій (743,8) областях.

У Києві цей показник становить 712,2, а середній по Україні - 489,1 на 100 тис. населення.

Найменший показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Луганській (209,6 на 100 тис. населення), Вінницькій (210,4) та Кіровоградській (215,7) областях.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 грудня лабораторно підтверджено 821 947 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 8 641.