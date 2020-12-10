У квітні розпочнеться масова COVID-вакцинація в Україні – Радуцький

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький вважає, що завдяки локдауну в січні вдасться значно зменшити загальну кількість активних хворих та дати перепочити нашим лікарям, а у квітні розпочнеться масова вакцинація.

Про це, як передає Укрінформ, він заявив у Фейсбуці.

"Я дуже сподіваюсь, що завдяки «канікулам» у січні нам вдасться значно зменшити загальну кількість активних хворих та дати перепочити нашим лікарям. В такому випадку з великою ймовірністю необхідності у черговому локдауні вже не буде. Запасу міцності медичної системи вистачить до квітня, коли почнеться масова вакцинація", - написав Радуцький.

При цьому парламентарій зауважив, що Україні вдалось уникнути сценарію жорсткого локдауну, а перелік обмежень, запроваджених урядом з 8 до 24 січня, менш суворий, аніж у березні-квітні.

"Економіка не зупиняється: промисловість, транспорт будуть працювати. Тимчасово зачиняється лише сфера непродовольчої торгівлі, послуг та розваг – ТРЦ, кафе, ресторани, бари (крім доставки та замовлень на винос), кінотеатри, фітнес-клуби. У школярів на цей час канікули, але дитячі садочки можуть працювати", - пояснив голова комітету.

За його словами, запровадити «м’який» варіант локдауну та дати можливість бізнесу попрацювати перед святами у піковий сезон вдалось завдяки двом чинникам.

"По-перше, вчасно встигла «наростити м’язи» наша сфера охорони здоров’я. Завантаженість лікарень в середньому зменшена до рівня в 50%. Значно збільшена кількість ліжок з підведеним киснем, ліжок інтенсивної терапії. І навіть за негативного сценарію – стрімкому збільшенні кількості нових хворих і госпіталізованих до кінця грудня-початку січня – наша медицина повинна впоратись. Другий чинник – певний позитивний ефект від карантину вихідного дня: другий тиждень щодобова кількість інфікованих перебуває на стабільному рівні, в результаті ми на сьогодні маємо не 20 тисяч нових інфікованих, а лише 13 тисяч", - зазначив Радуцький.

Радуцький також зауважив, що в уряді почули рекомендації депутатів та провели «роботу над помилками».

"Про запровадження обмежень підприємців повідомили заздалегідь - майже за місяць. Крім того, сьогодні набули чинності зміни до державного бюджету, які, за ініціативи Президента, спрямовані на підтримку бізнесу під час карантину. Зокрема, передбачені виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи в разі посилення карантину, допомога бізнесу для збереження робочих місць, одноразова компенсація підприємцям витрат, понесених за сплату ЄСВ за найманих осіб", - резюмував глава парламентського комітету.

Як повідомляв Укрінформ, МОЗ розраховує на зниження кількості хворих на 40-50% унаслідок локдауну в січні.

9 грудня на засіданні уряду було ухвалено рішення подовжити карантинні обмеження помаранчевого рівня епіднебезпеки на території усієї країни до 28 лютого, з посиленням обмежень на період з 8 по 24 січня.