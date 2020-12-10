В Україні вакцинуватимуть від COVID-19 і безкоштовно, і за гроші

Вакцину проти коронавірусу в Україні можна буде отримати і безкоштовно, і за гроші.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав у інтерв'ю УП, повідомляє Укрінформ.

“Окрім того, буде вакцинування звичайне, оскільки більшість людей вакцинується, наприклад, від грипу, тобто за свої гроші купують вакцину”, - сказав Шмигаль.

За його словами, щодо російської вакцини, навіть якщо не зважати на геополітичні моменти, то вона не пройшла третьої стадії клінічних випробувань. Тобто вона не може бути використана в Україні так само, як у розвинутих країнах. “Що таке третя стадія? Це найбільш масова стадія, яка якраз показує всі ризики, загрози, які ця вакцина може в собі нести”, - пояснив глава уряду.

На переконання Прем'єра, Україна без вакцини не залишиться. По-перше, держава є учасником глобальної ініціативи Covax та очікує 8 мільйонів доз. Перший мільйон влада розраховує отримати з березня 2021 року. Вакцинування вимагатиме двох ін’єкцій. Тобто 8 мільйонів це для 4 мільйонів людей. 10% населення країни можна провакцинувати.

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“Буде встановлений і затверджений порядок вакцинування, тобто будуть визначені групи, соціальні групи, групи ризику. Зрозуміло, лікарів треба вакцинувати в першу чергу, вони під найбільшим ризиком. І далі по структурі – людей, які під загрозами, з відповідними захворюваннями, людей, які надають відповідні соціальні послуги, поліція тощо”, - розповів Шмигаль.

В Україні станом на 10 грудня лабораторно підтверджено 858 714 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу -13 371.