Туреччина відмовилася купувати російську вакцину від коронавірусу

Російська вакцина Спутник V, яку планувала закупити Туреччина, не відповідає встановленим нормам, тому від її закупівлі довелося відмовитися.

Як повідомляє Укрінформ, про це міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа сказав в інтерв'ю видання Haber Türk.

«Проблема полягала в недотриманні вимог GLP. (Good Laboratory Practice - контроль за дослідницькими лабораторіями та проведенням лабораторних досліджень за визначеними стандартами - ред.). Росія не змогла виконати. З цієї причини для ВООЗ та всього світу не є можливим закуповувати цю вакцину. У нашій країні неможливо отримати ліцензію на цю вакцину. Тому це вийшло за межі нашого кола інтересів», - сказав Коджа.

За його словами, Туреччина до літа наступного року планує вакцинувати 50 млн громадян, для чого потрібно 100 млн доз вакцин.

Як повідомлялося, вакцинація населення від коронавірусу в Туреччині відбуватиметься в чотири етапи, під час кожного з яких вакцинуватимуть різні категорії громадян за принципом від груп найбільшого до груп найменшого ризику. Вакцинацію планують почати після 11 грудня.

У світі станом на ранок 10 грудня зафіксовано понад 69 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже майже 48 млн осіб.

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