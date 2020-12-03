Туреччина розробила графік COVID-вакцинації, початок - у середині грудня

Вакцинація населення від коронавірусу в Туреччині відбуватиметься в чотири етапи, під час кожного з яких вакцинуватимуть різні категорії громадян за принципом від груп найбільшого до груп найменшого ризику. Вакцинацію планують почати після 11 грудня.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Туреччини Фахреттіна Коджу.

«Наші медичні працівники, матимуть пріоритет у вакцинуванні перед категоріями населення, що відносяться до груп ризику. Детальну стратегію буде розроблено Науковим комітетом... Вітчизняна вакцина буде готова до застосування у квітні», - сказав міністр.

Як планується, перший етап вакцинування охопить медичних працівників громадян старше 65 років, людей з обмеженими можливостями здоров'я, а також тих, хто проживають у притулках та інших місцях, де одночасно постійно перебуває багато людей. На другому етапі будуть вакцинувати працівників важливих секторів економіки, представників сфери послуг, громадян віком 50 років і старших, які мають принаймні одне хронічне захворювання.

На третьому етапі вакцинуватимуть людей у віці до 50 років, що мають хоч одне хронічне захворювання, молодь та групи працівники різних галузей, які не належать до перших двох груп. На четвертому етапі щеплення отримають всі ті, хто не отримав його на перших трьох етапах.

Міністр Коджа зазначив, що переговори щодо вакцини, розробленої німецькою компанією BioNTech, очолюваною турецьким професором Угуром Шахіном, у партнерстві з Phizer із США, тривають.

Планується, що в грудні в країну надійде та буде застосовано 20 млн вакцин.

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За минулу добу в Туреччині було виявлено майже 32 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом, зроблено майже 184 тисячі тестів. Кількість померлих - 193, одужало 4,8 тисячі людей.