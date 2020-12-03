У ВООЗ назвали феноменальними перспективи вакцин проти коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я назвали перспективи вакцин проти COVID-19 феноменальними і такими, що можуть потенційно змінити правила гри.

Як передає Укрінформ, про це заявив на брифінгу регіональний директор ВООЗ по Європі Ганс Клюге, повідомляє Reuters.

За його словами, на початкових етапах поставки вакцин будуть дуже обмежені, тому країни повинні вирішити, хто отримає пріоритет. Хоча у ВООЗ вважають, що «росте консенсус», що першими одержувачами повинні бути літні люди, медичні працівники та люди з супутніми захворюваннями.

У середу Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer, випередивши весь інший світ в гонці за початок найважливішої програми масової вакцинації в історії.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон назвав «зелене світло» британського медичного відомства глобальною перемогою, хоча і визнав логістичні проблеми вакцинації всієї країни з населенням 67 млн осіб.

Як пише агентство, регулюючі органи США і ЄС аналізують одні і ті ж дані про випробування вакцини Pfizer, але поки не дали свого схвалення.

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У середу експерти ВООЗ заявили, що проводять переговори з урядом Британії щодо отримання доступу до певної інформації, яка може пришвидшити внесення вакцини від COVID-19 компаній Pfizer та BioNTech до екстреного переліку ВООЗ. Цей перелік дає «зелене світло» країнам, щоб дозволити вакцину для національного екстреного використання та може відкрити двері для міжнародних поставок у рамках глобальних механізмів.

Як повідомлялося, 9 листопада компанії Pfizer і BioNTech оголосили, що їхній кандидат на вакцину проти COVID-19, BNT162b2, продемонстрував 95-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу осіб, які не були раніше інфіковані SARS-CoV-2. Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, що складається із схеми прийому двох доз.

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Компанія Moderna також подала запит американським і європейським регуляторам на термінове затвердження своєї вакцини від коронавірусної інфекції. Очікується, що FDA розгляне заявку Moderna 17 грудня.

Moderna і Pfizer сподіваються вже в грудні почати першу хвилю вакцинації в США.