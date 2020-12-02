ВООЗ хоче внести вакцину Pfizer-BioNTech до екстреного списку

Експерти ВООЗ проводять переговори з урядом Британії щодо отримання доступу до певної інформації, яка може пришвидшити внесення вакцини від COVID-19 компаній Pfizer та BioNTech до екстреного переліку ВООЗ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВООЗ на сторінці у Твіттер.

«ВООЗ отримала дані про вакцину від виробника та розглядає їх на предмет можливого включення в перелік для використання в надзвичайних ситуаціях», - йдеться у дописі.

Зазначається, що наразі ВООЗ веде переговори з урядом Великої Британії про отримання доступу до певної інформації, яка може пришвидшити внесення вакцини Pfizer до екстреного переліку ВООЗ.

Цей перелік дає «зелене світло» країнам, щоб дозволити вакцину для національного екстреного використання та може відкрити двері для міжнародних поставок у рамках глобальних механізмів.

Як передає Укрінформ, уряд Великої Британії схвалив використання вакцини від коронавірусу, яка була розроблена компаніями Pfizer та BioNTech. Сама вакцина стане доступною в країні вже наступного тижня.

Таким чином Британія стала першою країною у світі, яка має клінічно затверджену вакцину для постачання населенню.

Учора німецька фармацевтична компанія BioNTech та її американський партнер Pfizer подали запит у Європейське агентство лікарських засобів (EMA) на дозвіл на використання їх вакцини від коронавірусної інфекції нового типу в Євросоюзі.

Як повідомлялося, 9 листопада компанії Pfizer і BioNTech оголосили, що їхній кандидат на вакцину проти COVID-19, BNT162b2, продемонстрував 95-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу осіб, які не були раніше інфіковані SARS-CoV-2. Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, що складається із схеми прийому двох доз.

Компанія Moderna також подала запит американським і європейським регуляторам на термінове затвердження своєї вакцини від коронавірусної інфекції. Очікується, що FDA розгляне заявку Moderna 17 грудня.

Moderna і Pfizer сподіваються вже в грудні почати першу хвилю вакцинації в США.