ВООЗ зафіксувала зменшення випадків COVID-19 за тиждень - уперше з вересня

Всесвітня організація охорони здоров'я протягом минулого тижня зафіксувала зниження загальної кількості нових випадків захворювання на COVID-19 у світі.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу, передає Укрінформ.

"Минулого тижня кількість нових виявлених випадків у всьому світі вперше з вересня зменшилася, що пов'язано зі скороченням кількості випадків у Європі завдяки ефективності складних, але необхідних заходів, запроваджених протягом останніх тижнів", - сказав очільник ВООЗ.

Водночас він закликав людей напередодні свят бути відповідальними та вживати всіх заходів, щоб не допустити нового спалаху пандемії.

"Ми знаємо, що зможемо знову безпечно святкувати. Це питання часу. Пандемія закінчиться!" - зазначив Гебреісус.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі виявлено 63 272 448 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 469 040 летальних, одужали 43 760 432 людини.