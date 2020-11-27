Скільки людей у світі треба вакцинувати для перемоги над COVID-19 - прогноз ВООЗ

Аби дієво зупинити поширення коронавірусу, близько 60-70% населення світу повинні мати імунітет або бути вакциновані.

Як передає Укрінформ, про це на п’ятничному брифінгу Всесвітньої організації охорони здоров’я заявила керівник департаменту імунізації Кейт О’Брайєн.

«Близько 60-70% населення повинні мати імунітет або піддатися вакцинації, щоб перервати ланцюжки. Однак в даній ситуації нам необхідно враховувати здатність вакцин не тільки забезпечувати профілактичний захист, а й запобігати передачі інфекції. На цей рахунок проводилися різні дослідження і моделювання», - наголосила О’Брайєн.

Також високопосадовиця ВООЗ додала, що «докладніші прогнози в нинішній ситуації дати складно».

Як відомо, станом на 27 листопада в світі загалом із початку пандемії виявлено 61,6 мільйона випадків COVID-19, включаючи 1,44 мільйона летальних. Наразі вже кілька західних вакцин від коронавірусу показали ефективність на 90% і вище. Проте загалом епідеміологічна ситуація в багатьох країнах світу цієї осені погіршується, в тому числі в Україні.

Фото: Fabrice Coffrini/Contributor/Getty Images