COVID-19 міг передатися людині через проміжну тварину - експерт ВООЗ

Вірус COVID-19 міг передатися людині через проміжну тварину або кілька їх видів, до яких хвороба зуміла пристосуватися.

Як передає Укрінформ, про це заявив старший експерт лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Франк Конінгс під час онлайн виступу, трансляція якого відбувалась на сторінці ВООЗ у Твіттері.

Так, за словами Конінгса, передача вірусу безпосередньо від кажана до людини «можлива, проте малоймовірна».

Відповідно до більш реалістичних сценаріїв, COVID-19 "перескочив" від кажана до одного або декількох видів тварин, «де у нього була можливість до них адаптуватися», і лише потім перейшов на людину.

Експерт наголосив, що коли вчені зможуть знайти ту версію вірусу, яка ще не адаптувалася до людини, «це допоможе їм зрозуміти, які зміни у вірусі важливі при зараженні людей, що дозволить створювати більш ефективні вакцини і ліки».

За словами Конінгса, наразі фахівці проводять дослідження з різними тваринами «з метою виявлення їх схильності до зараження коронавірусом».

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Як відомо, загалом із початку пандемії в світі виявлено вже 60,7 мільйона випадків коронавірусу. Україна зі своїми майже 662 тисячами заражень перебуває на 17 місці.