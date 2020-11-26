COVID-19 міг передатися людині через проміжну тварину - експерт ВООЗ
Як передає Укрінформ, про це заявив старший експерт лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Франк Конінгс під час онлайн виступу, трансляція якого відбувалась на сторінці ВООЗ у Твіттері.
Так, за словами Конінгса, передача вірусу безпосередньо від кажана до людини «можлива, проте малоймовірна».
Відповідно до більш реалістичних сценаріїв, COVID-19 "перескочив" від кажана до одного або декількох видів тварин, «де у нього була можливість до них адаптуватися», і лише потім перейшов на людину.
Експерт наголосив, що коли вчені зможуть знайти ту версію вірусу, яка ще не адаптувалася до людини, «це допоможе їм зрозуміти, які зміни у вірусі важливі при зараженні людей, що дозволить створювати більш ефективні вакцини і ліки».
За словами Конінгса, наразі фахівці проводять дослідження з різними тваринами «з метою виявлення їх схильності до зараження коронавірусом».
Як відомо, загалом із початку пандемії в світі виявлено вже 60,7 мільйона випадків коронавірусу. Україна зі своїми майже 662 тисячами заражень перебуває на 17 місці.