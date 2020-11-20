Вчені визначили чотири ранніх симптоми COVID-19

Вчені з Канади, Великої Британії та США визначили чотири симптоми, які можуть свідчити про ранню стадію COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Express.

За даними канадських спеціалістів, кожен п'ятий хворий повідомив про симптоми з боку шлунково-кишкового тракту, зокрема про втрату апетиту, нудоту, діарею і болі в животі.

Співавтор дослідження, викладач медичного факультету Університету Альберти доктор Мітч Вілсон зазначив, що ці симптоми не завжди вказують на коронавірус, але можуть бути викликані інфекцією, тому потребують звернення до лікаря.

Ще однією ознакою коронавірусу може бути кон'юнктивіт, оскільки вірус може поширюватися через рідину з очей інфікованого або предметів, на яких вона залишається.

Третій симптом - сплутаність свідомості, вона може спостерігатися протягом тижнів і місяців після одужання.

Четвертим раннім симптомом називають сильну втому - на неї скаржаться в середньому 52% людей, які перехворіли, у деяких вона спостерігається навіть через два місяці після одужання.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 57 236 335 випадків коронавірусу, зокрема 1 365 634 летальні, подолали хворобу 39 722 802 особи.