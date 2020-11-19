Оксфордська COVID-вакцина демонструє «обнадійливу» імунну відповідь у літніх людей

Вакцина від коронавірусу, яку розробляє британська фармацевтична компанія AstraZeneca та Оксфордський університет, демонструє «обнадійливу» імунну відповідь у людей віком 60-70 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Згідно з результатами дослідження, у людей віком 56-69 років і старше 70 років спостерігалися стійкі імунні реакції, подібні до тих, які були у людей віком від 18 до 55 років.

"Ми були раді побачити, що наша вакцина не тільки добре переноситься серед літніх людей, але також стимулює імунні реакції, подібні до тих, що спостерігаються у молодих добровольців… Наступним кроком буде перевірити, чи не означає це захист від самої хвороби", - заявив один з дослідників Оксфордської вакцини доктор Махеші Рамазамі.

Зазначається, що це свідчить про те, що дана вакцина може краще захистити людей літнього віку, які знаходяться у найбільшій групі ризику.

За словами вчених, результати другої фази дослідження, засновані на даних 560 здорових дорослих добровольцях, є «обнадійливими».

Через два тижні після другої дози більше 99% учасників мали імунні реакції нейтралізуючих антитіл. Сюди входили люди різного віку.

Результати третьої фази дослідження очікуються найближчими тижнями.

Варто зазначити, що лише після результатів третьої фази можна говорити про те, що вакцину можуть затвердити для використання.

Вакцина від AstraZeneca і Оксфордського університету вважається однією з найперспективніших на ринку.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Pfizer зі США та німецька BioNTech, які зараз розробляють вакцину проти COVID-19, заявили, що їхній варіант показав ефективність 90% у запобіганні інфікування людей.

У світі станом на ранок 19 листопада зафіксовано понад 56,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже більш як 39,3 мільйона людей.

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