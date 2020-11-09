Потенційна вакцина проти COVID-19 буде ефективною на 90% - розробники

Американська компанія Pfizer і німецька BioNTech, які нині розробляють вакцину проти коронавірусу (COVID-19), заявили, що їхній варіант показав ефективність на понад 90% щодо запобігання вірусу у людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Компанії проводили третій етап тестування потенційної вакцини на понад 43 тисячах добровольцях. Деякі з них отримували по дві дози потенційної вакцини, а деякі - плацебо.

Згідно з поточними результатами, лише 94 з усіх учасників експерименту (після двох вакцинацій) захворіли на коронавірусну хворобу. Із них - понад 90% ті, хто замість вакцини отримував плацебо. До групи, де учасникам добровольцям вводилася вакцина, належить менше 10% тих, хто заразився коронавірусом.

У Pfizer заявили, що потенційна вакцина надає захист від коронавірусу через сім днів після другої дози та через 28 днів з дня першого щеплення.

Американська компанія сподівається отримати від Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) дозвіл на використання їхньої потенційної вакцини після двомісячного моніторингу добровольців, які отримали свою другу дозу.

Зазначається, що раніше у FDA заявили, що очікують на ефективність вакцини проти коронавірусу на рівні у щонайменше 50%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 9 листопада в світі зафіксовано 50 738 093 випадки коронавірусу, зокрема 1 262 132 летальні випадки і 35 795 461 випадок одужання.