Українські науковці працюють над COVID-вакциною – Прем`єр

Українські науковці та фармацевтичні компанії працюють над розробкою вакцини проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Щодо вакцини, то робота ведеться декількома науковими групами на українських фармацевтичних компаніях", - сказав він.

Прем'єр додав, що як тільки вакцина з'явиться, "бізнес і науковці вийдуть з нею до суспільства".

Шмигаль також пообіцяв збільшити до 70 тис. кількість безкоштовних тестувань на добу до кінця року.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.