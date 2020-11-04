У Раді з’явився законопроєкт про доступ до вакцини від COVID-19

У Верховній Раді 4 листопада зареєстровано законопроєкт, який має спростити процедуру для вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів.

Про це повідомила народний депутат від фракції "Голос", член Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанішина у Фейсбуці.

"Україна отримає прискорений доступ до вакцини від COVID-19. Уже зрозуміло, що COVID-19-хвороба, яка не відступить, поки не буде винайдена ефективна вакцина. Над цим працює весь світ. Тому сьогодні разом з колегами Голос та Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування зареєстрували законопроєкт, який суттєво спростить доступ до вакцин для України", - написала Стефанішина.

Вона зазначила, що законопроєктом спрощено всі процеси для участі України в клінічних випробуваннях: "тепер не буде довжелезної процедури розгляду документів для їх початку".

"Україна поки що не бере участі у жодному з клінічних випробувань через суцільну бюрократію: вона може тривати місяцями. З ухваленням цього закону Україна зможе долучитися до клінічних випробувань, а відтак – до 50-ти тисяч українців зможуть отримати доступ до вакцини вже в найближчі місяці", - наголосила нардеп і додала, що скорочено до 5 днів терміни розгляду документів для реєстрації вакцини в Україні, коли вона пройде всі стадії випробувань.

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) (4314).