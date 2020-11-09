У світі зафіксували понад 50,7 мільйона випадків COVID-19

У світі зафіксували понад 50,7 мільйона випадків COVID-19

Укрінформ
Станом на ранок 9 листопада у світі зафіксовано 50 738 093 випадки COVID-19, зокрема 1 262 132 летальні випадки і 35 795 461 випадок одужання.

 Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За нову виявили понад 15 тис. нових випадків коронавірусу, найбільше у Бельгії та Мексиці. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано також 385 нових летальних випадків.

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У трійці лідерів антирейтингу по захворюваності ситуація наступна: у США на сьогодні зареєстровано 10 288 480 випадків захворювання, в Індії 8 553 864, у Бразилії 5 664 115.

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