У світі зафіксували понад 50,7 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 9 листопада у світі зафіксовано 50 738 093 випадки COVID-19, зокрема 1 262 132 летальні випадки і 35 795 461 випадок одужання.

Про це свідчать дані Worldometer , повідомляє Укрінформ.

За нову виявили понад 15 тис. нових випадків коронавірусу, найбільше у Бельгії та Мексиці. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано також 385 нових летальних випадків.

У трійці лідерів антирейтингу по захворюваності ситуація наступна: у США на сьогодні зареєстровано 10 288 480 випадків захворювання, в Індії 8 553 864, у Бразилії 5 664 115.