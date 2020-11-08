Португалія запроваджує комендантську годину через COVID-19

Уряд Португалії з 9 листопада запроваджує нічну комендантську годину у 121 муніципалітеті, щоб стримати поширення коронавірусу, оскільки кількість випадків досягла рекордного рівня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

"Ми не можемо сумніватися в тому, що необхідно зробити все, щоб стримати пандемію. Якщо ми цього не зробимо, ми будемо змушені вживати дедалі більше обмежувальних заходів у грудні", - заявив глава уряду Португалії Антоніо Коста у неділю.

Комендантська година, яка буде введена з 23 години вечора до 5 ранку, набуде чинності у 121 з 308 муніципалітетів країни, зокрема Лісабоні та Порту, а вся країна житиме в умовах надзвичайного стану протягом 15 днів.

Мешканці 121 муніципалітету, де живе близько 70% населення, не зможуть залишати власні оселі з 01:00 до 5-ї години ранку в наступні два вікенди.

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Деякі торгівельні заклади будуть закриті в цей час, але ресторанам буде дозволено працювати на виніс.

У Португалії з населенням понад 10 мільйонів осіб зареєстрована порівняно невелика кількість випадків COVID-19 - 173 540 та 2 848 смертей, але в суботу в країні зафіксували 6 640 випадків, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії.

Як повідомлялося, станом на 8 листопада у світі зареєстрували 50 278 660 випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, зареєстровано 1 256 558 смертей та 35 556 538 випадків одужання.