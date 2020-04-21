Туреччина запроваджує комендантську годину у 31 провінції

У ніч із 22 на 23 квітня у 31 провінції Туреччини на чотири дні буде запроваджено комендантську годину, яка передбачає заборону виходити з дому для всіх категорій громадян.

Про такий намір повідомив президент Туреччини, інформує власний кореспондент Укрінформу.

«Ми будемо продовжувати встановлення комендантських годин на вихідних, не порушуючи виробничу діяльність в галузі охорони здоров'я та продовольства. Ми плануємо встановити комендантську годину в 31 провінції між 23-26 квітня, зводячи до мінімуму вплив на повсякденне життя», - повідомив Реджеп Таїп Ердоган.

Комендантську годину буде введено опівночі з 22 на 23 квітня, вона діятиме до опівночі з 26 на 27 квітня. Це вже треті вихідні поспіль, на які вводиться повна заборона покидати домівки у 31 провінції країни, де зафіксовано найбільшу кількість випадків інфікування коронавірусом.

23 квітня Туреччина відзначатиме державне свято Національного суверенітету та День захисту дітей. Традиційно це свято передбачало організацію масових заходів. Цьогоріч через пандемію коронавірусу проведення всіх заходів скасовано.

За минулу добу в країні було виявлено 4674 нові випадки інфікування коронавірусом (проведено 39703 тести), загальна кількість інфікованих досягла 90980 (загалом 673980 тестів). За добу померли 123 особи, загалом кількість смертей сягнула 2140. Одужали 13430 осіб, за минулу добу - 1454.

Фото: АА