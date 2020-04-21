Трамп і Ердоган домовилися про співпрацю у боротьбі з Covid-19

Лідери США та Туреччини домовилися про тісну співпрацю у протидії поширенню коронавірусу, зокрема у сфері громадського здоров’я та економіки.

Про це інформує адміністрація президента Туреччини, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Відповідно до духу солідарності НАТО, лідери двох країн дійшли згоди щодо тісної співпраці у протидії загрозі, спричиненій спалахом коронавірусу, у сфері охорони здоров'я та захисту економік», - йдеться у повідомленні за результатами телефонної розмови двох президентів.

Зазначається, що Трамп і Ердоган також обговорили двосторонні відносини та регіональні процеси.

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Як повідомлялося, у Туреччині від Covid-19 одужали майже 12 тисяч людей. Загалом у країні інфіковано більше 86 тисяч осіб, понад 2 тисячі хворих померли.

У минулі вихідні в 31 провінції країни було запроваджено комендантську годину з повною забороною залишати домівки для всіх громадян.

Фото: The White House