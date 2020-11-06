AstraZeneca заявляє, що може випустити COVID-вакцину ще до кінця року

Вакцина від коронавірусу, що розробляється компанією AstraZeneca у співпраці з Оксфордським університетом, може бути готова до широкого застосування ще наприкінці 2020 року.

Про це заявив генеральний директор AstraZeneca Паскаль Соріо, повідомляє Укрінформ із посиланням на New Europe.

«Ми сподіваємось, що широкомасштабні щеплення будуть можливі з січня наступного року, а можливо, навіть з грудня (нинішнього року - ред.)», - сказав Соріо.

В AstraZeneca заявили, що продаватимуть вакцину за собівартістю протягом періоду пандемії - ціна становитиме від 4 до 5 доларів.

Робота над вакциною розпочалась у січні. У липні AstraZeneca оприлюднила результати, які засвідчили, що вакцина викликала "стійкі імунні реакції" у здорових дорослих людей ​​віком від 18 до 55 років. Нині компанія проводить остаточні випробування вакцини, результати якого мають оприлюднити до кінця року.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на зустрічі з послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонз 4 листопада заявив, що Україна розраховує однією з перших отримати вакцину від коронавірусу, яку розробляє АstraZeneca разом з Оксфордським університетом. Він також зазначив, що у МОЗ розглядають можливість долучити українські потужності до виробництва цієї вакцини.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 49 171 281 випадок коронавірусу, зокрема 1 241 878 летальних, водночас 35 073 431 пацієнт одужав.

Фото: EPA-EFE/DAN HIMBRECHTS