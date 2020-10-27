AstraZeneca заявляє про дієвість COVID-вакцини і в молодих, і у літніх пацієнтів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
«Обнадійливо, що старші та молодші пацієнти показали однакові реакції імуногенності, а також що реактогенність була нижчою у літніх людей, в яких зазвичай захворювання на COVID-19 протікає важче», - заявив представник AstraZeneca.
Зазначається, що дані про те, що люди похилого віку отримують імунну відповідь від вакцини, вселяють оптимізм, адже оскільки імунна система слабшає з віком, старші люди найбільше ризикують померти від коронавірусу.
За словами розробників вакцини, останні результати посилюють упевненість у тому, що майбутня вакцина AZD1222 виявиться безпечною і дієвою.
Раніше британський уряд заявляв про те, що вакцина від коронавірусу, можливо, вийде на ринок у першій половині 2021 року.
Як повідомлялося, клінічні випробування вакцини від коронавірусу, яку спільно розробили британська компанія AstraZeneca та Оксфордський університет, триватимуть попри смерть добровольця з Бразилії, який брав участь у тестуваннях.