AstraZeneca заявляє про дієвість COVID-вакцини і в молодих, і у літніх пацієнтів

Дослідження вакцини від коронавірусу, над якою працюють фармацевтична компанія AstraZeneca та Оксфордський університет, засвідчили схожу імунну відповідь на вакцину як у молодих пацієнтів, так і в людей похилого віку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Обнадійливо, що старші та молодші пацієнти показали однакові реакції імуногенності, а також що реактогенність була нижчою у літніх людей, в яких зазвичай захворювання на COVID-19 протікає важче», - заявив представник AstraZeneca.

Зазначається, що дані про те, що люди похилого віку отримують імунну відповідь від вакцини, вселяють оптимізм, адже оскільки імунна система слабшає з віком, старші люди найбільше ризикують померти від коронавірусу.

За словами розробників вакцини, останні результати посилюють упевненість у тому, що майбутня вакцина AZD1222 виявиться безпечною і дієвою.

Раніше британський уряд заявляв про те, що вакцина від коронавірусу, можливо, вийде на ринок у першій половині 2021 року.

Як повідомлялося, клінічні випробування вакцини від коронавірусу, яку спільно розробили британська компанія AstraZeneca та Оксфордський університет, триватимуть попри смерть добровольця з Бразилії, який брав участь у тестуваннях.