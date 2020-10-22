У Бразилії помер учасник випробувань «оксфордської» вакцини від COVID-19

Клінічні випробування вакцини від COVID-19, яку спільно розробили британська компанія AstraZeneca та Оксфордський університет, продовжуватимуться – попри смерть добровольця з Бразилії, який брав участь у цих тестуваннях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Зазначається, що Міністерство охорони здоров’я Бразилії не надало жодних деталей про смерть, посилаючись на політику конфіденційності.

В Оксфорді ж заявили, що «ретельна перевірка» у зв’язку зі згаданим летальним випадком не виявила жодних небезпек у вакцині.

Водночас, за даними BBC, бразильському добровольцю не давали експериментальну вакцину. Зокрема, лише близько половини добровольців отримують справжню вакцину від COVID-19 Оксфордського університету. Другій групі вводять ліцензовану вакцину від менінгиту.

Тим часом на тлі повідомлення про смерть добровольця акції AstraZeneca у середу впали на 1,7%.

Раніше уряд Бразилії заявляв про плани придбати розроблену у Великій Британії вакцину від коронавірусу та розгорнути потужності з її виробництва у біомедичному центрі FioCruz у Ріо-де-Жанейро. Паралельно з британською вакциною у Бразилії проводяться випробування китайської вакцини від коронавірусу виробництва компанії Sinovac.

На початку вересня випробовування вакцини AstraZeneca було призупинено після появи повідомлень про виникнення захворювання невідомого походження в одного з добровольців. Згодом тестування вакцини було відновлено.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 22 жовтня з початку пандемії підтверджено майже 41,5 мільйонів випадків COVID-19. У багатьох країнах світу епідеміологічна ситуація восени стала погіршуватися – мова йде про «другу хвилю» пандемії.

Фото: Shutterstock.com