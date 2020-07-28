Перегони на виживання: на шляху до створення вакцини проти COVID-19

Близько 140 вакцин перебувають на доклінічній стадії тестування, більш як 30 - на І-ІІІ стадіях

Усе людство, затамувавши подих, живе в очікуванні чудодійного засобу для порятунку від COVID-19. Найпотужніші наукові центри й корпорації ще з січня цього року включилися в гонку на виживання людства, шукаючи вакцину від страшної хвороби. І хоча вчені попереджають, що процес цей доволі тривалий, все ж ми з надією спостерігаємо за успіхами лідерів, які роблять все, щоб випередити час. Бо кожен день зволікання - це тисячі втрачених життів.

Найсвіжіші звістки обнадіюють нас, розповідаючи про успіхи американців (одна з груп розробників уже входить у третю фазу тестування вакцини, за участю 30 000 волонтерів), про стрімке просування нідерландських і індійських вчених.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я нині дослідники з усього світу розробляють більш як 165 вакцин від COVID-19, 27 з яких випробовуються на людях.

Зазвичай, вакцини потребують роки досліджень та тестувань перш ніж потрапити у клініки. Проте вчені з усього світу беруть участь у перегонах з виготовлення безпечної та ефективної вакцини вже до наступного року.

Як працюють вакцини? Вони імітують вірус або його частину, від якої захищають та стимулюють імунну систему до вироблення антитіл. І мають відповідати багатьом вимогам, насамперед, вищим стандартам безпеки, ніж звичайні лікарські засоби, оскільки їх дають мільйонам здорових людей.

Робота над вакцинами почалася у січні цього року із розшифровки геному SARS-CoV-2, а перші випробування вакцин на безпечність відбулися у березні. Зрозуміло, що деякі випробування пройдуть невдало, інші можуть завершитися неоднозначними результатами. Проте декілька вакцин мають шанси стати успішними, здатними стимулювати імунну систему людини до вироблення ефективних антитіл проти вірусу.

ЯК ТЕСТУЮТЬ ВАКЦИНИ?

На доклінічній стадії тестування дослідники випробовують вакцину на тваринах - мишах чи мавпах, щоб перевірити, чи викликає вона реакцію імунної системи.

У першій фазі клінічного тестування вакцину дають невеликій групі людей, щоб визначити її безпечність та більше дослідити імунну реакцію, яку вона провокує.

У другій фазі вакцину вводять сотням людей, зокрема дітям та людям поважного віку, щоб прослідкувати, чи не проявляє вона себе по-іншому, і вчені могли більше дізнатися про її безпечність та правильне дозування. У червні Управління з продовольства та медикаментів США заявило, що вакцина від коронавірусу повинна захищати щонайменше 50% вакцинованих людей, щоб вважатися ефективною.

Третя, фінальна фаза тестування вакцини відбувається уже на тисячах людей з метою підтвердження її безпечності (включно з рідкісними побічними ефектами) та ефективності. Ці дослідження проводяться з контрольною групою, яка отримує плацебо. (Плацебо називають речовину, яка не має лікувальних властивостей, але рекомендується пацієнту як ліки).

На етапі схвалення регулятори з кожної країни переглядають результати випробувань і вирішують, запускати вакцину у виробництво чи ні. Під час пандемії вакцина може отримати дозвіл на екстрене використання ще до офіційного схвалення.

Ще одним способом пришвидшити розробку вакцини є комбінування фаз. Деякі коронавірусні вакцини зараз перебувають на стадії I/II, тобто вони тестуються на сотнях людей.

ХТО Й НА ЯКІ ВАКЦИНИ ЗРОБИВ СТАВКУ?

Генетичні вакцини використовують один або декілька генів коронавірусу, щоб викликати відповідь імунної системи.

Moderna стала першою американською компанією, що почала тестування вакцини на людях. Вакцина використовує матричну РНК (одноланцюгова молекула РНК, яка відповідає генетичній послідовності гена і зчитується рибосомою в процесі синтезу білка), щоб виробити вірусний білок. Компанія опублікувала перспективні результати випробувань першого етапу 14 липня. Випробування 2 етапу розпочалися 27 липня, і Moderna планує розробити перші дози вакцини на початку 2021.

Німецька компанія BioNTech співпрацює з Pfizer, яка розташована у Нью-Йорку, а також китайським виробником ліків Fosun Pharma, щоб розробити власну мРНК вакцину. У липні вони випустили попередні результати I/II стадій тестування у США та Німеччині. Вони виявили, що волонтери виробляють антитіла проти SARS-CoV-2, а також так званні Т-клітини, які реагують на вірус. Деякі з добровольців мали легкі побічні ефекти, такі як порушення сну та біль у руках. Компанія розраховує почати тестування 3 фази до початку серпня.

Дослідники Imperial College London розробили “самопідсилювальну” вакцину РНК, яка запускає вироблення вірусного білка для стимулювання імунної системи. Вони розпочали випробування фази І/II 15 червня та співпрацювали з Morningside Ventures з виробництва та розповсюдження вакцини через нову компанію під назвою VacEquity Global Health. Дослідники планують дізнатися, чи ефективна вакцина, до кінця року.

Індійська компанія-виробник вакцин Zydus Cadila створила вакцину на основі ДНК. Вона оголосили про схвалення випробування вакцини на людях 3 липня, і стали другою компанією в Індії, яка вступила в перегони зі створення вакцини після Bharat Biotech.

Японська біотехнологічна компанія AnGes 30 червня оголосила про початок першої фази тестування на людях ДНК-вакцини, розробленої у партнерстві з університетом Осаки та компанією Takara Bio.

Фото: OSAKA UNIVERSITY / VIA KYODO

Серед інших компаній, що працюють над створенням генетичної вакцини та перебувають на першому етапі розробки - корейська компанія Genexine, французька компанія Sanofi, американська компанія Innovio та Curevac.

У березні адміністрація Дональда Трампа безуспішно намагалася переконати Curevac перемістити роботу над розробкою вакцини з Німеччини до Америки. У червні компанія почала першу фазу тестування мРНК вакцини на людях. Curevac повідомила, що її представництво у Німеччині може виробити сотні мільйонів доз вакцин за рік.

Фото: CureVac

Вакцини вірусного вектору використовують вірус, щоб доставити гени коронавірусу в клітини та спровокувати імунну відповідь.

Вакцина у розробці британсько-шведської компанії AstraZeneca в Оксфордському університеті створена на основі аденовірусу шимпанзе під назвою ChAdOx1. Звіт комбінованих I/II фаз 20 липня у журналі Lancet підтвердив, що вакцина безпечна та не викликає сильних побічних ефектів. Вона виробляє антитіла проти коронавірусу, а також інші засоби захисту імунної системи. Вакцина перебуває у фазі II/III випробувань у Англії, а також у фазі III - у Бразилії та Південній Африці. Проєкт може доставити перші вакцини до жовтня. AstraZeneca повідомила, що їх загальна виробнича потужність сягає 2 мільярдів доз.

Китайська компанія CanSino Biologics розробила вакцину на основі аденовірусу Ad5, у партнерстві з Інститутом біології Академії військових медичних наук. У травні вони оприлюднили перспективні результати тестування першої фази, а у липні повідомили, що результатом другої фази стало провокування сильної імунної відповіді. Швидкими темпами китайські військові затвердили вакцину 25 червня, як “особливо необхідні ліки”. CanSino не уточнив, чи буде вакцина обов’язковою для всіх солдатів.

Фото: CanSino Biologics

Десятиліття тому, дослідники Бостонського медичного центру Beth Israel Deaconess винайшли метод розробки вакцини з Аденовірусу 26, або ж Ad26. Johnson & Johnson розробила вакцини для еболи та інших хвороб за допомогою Ad26, а тепер зробила одну і для коронавірусу. Вони запустили тестування I/II фаз у липні і планують зробити до мільярду доз у 2021.

Підрозділ російського Міністерства охорони здоров’я - Гамалейський дослідницький університет - запустив першу фазу розробки вакцини, яку назвали Gam-Covid-Vac Lyo. Це комбінація двох аденовірусів, Ad5 та Ad26. У червні представники парламенту оголосили, що виробництво вакцини може початися наприкінці року.

На доклінічній стадії розробки вакцини зараз перебувають швейцарська компанія Novartis, американська компанія Merck та Vaxart.

Вакцини на основі білка використовують білок або частину білка коронавірусу, щоб спровокувати імунну відповідь.

У липні, китайська компанія Anhui Zhifei Longcom почала ІІ фазу тестування вакцини, яка є комбінацією вірусних білків та допоміжної речовини, що стимулює імунну систему. Компанія є частиною Біологічної продукції Chongqing Zhifei та співпрацює із Китайською академією медичних наук.

Фото: Xinhua

Розташована у Меріленді компанія Novavax знайшла спосіб прикріпляти білки на мікроскопічні частинки. За допомогою цього методу їй вдалося створити вакцини до багатьох хвороб, зокрема грипу у березні 2020. Випробування вакцини проти COVID-19 почалася у травні, а Коаліція інновацій з готовності до епідемії вклала у вакцину 384 мільйони доларів. Якщо випробування будуть успішними, Novavax розраховує доставити 100 мільйонів доз для використання до Сполучених Штатів до першого кварталу 2021 року.

Clover Biopharmaceuticals розробила вакцину із білками проти коронавірусу. Для ефективного стимулювання імунної системи вакцину дають у комбінації з так званими стимуляторами, виготовленими британським виробником лікарських препаратів GSK та американською компанією Dynavax. Інвестиції тої ж Коаліції інновацій з готовності до епідемії підтримають розробку вакцини, що може призвести до виробництва сотень мільйонів доз за рік.

Компанія Medicago, розташована у Канаді, фондується виробником цигарок Phillip Morris. Вона використовує різні види табаку, щоб виготовляти вакцину. Гени вірусу доставляються у листки, а рослини створюють білкові оболонки, що імітують вірусні. У липні почалася перша фаза тестувань у партнерстві з стимуляторами від виробників ліків GSK та Dynavax. Якщо початкова фаза пройде вдало, старт II/III фаз планується на жовтень.

Так само як Medicago, вакцина на основі табаку розробляється Kentucky BioProcessing, американською дочірньою компанією British American Tobacco, виробника цигарок, зокрема Lucky Strike. Інженери компанії використовують вид табаку Nicotiana benthamiana, щоб створювати вірусний білок. Перед цим ця техніка використовувалась для виготовлення ліків Zmapp проти еболи. Після доклінічного тестування навесні, компанія зареєструвала першу фазу випробувань у липні.

Вакцина Університету Пітсбургу PittCoVacc - це шкірний пластир, що має 400 голок із цукру. При розміщенні на шкірі, голки розчиняються і доставляють вірусний білок в організм.

Фото: PittCoVacc

Окрім вакцини на основі мРНК, Sanofi розробляє вакцину із вірусного білка. Вони виробляють білки з вірусом, які ростуть всередині клітин комах. GSK забезпечить ці білки стимуляторами імунної системи. Компанія повідомила, що зможе виготовити 600 мільйонів доз вакцини, якщо тестування пройде вдало.

Цільновірусні вакцини використовують послаблену чи інактивовану версію коронавірусу, щоб спровокувати імунну відповідь.

Після того, як стало відомо, що вакцина із інактивованого вірусу безпечна та викликає відповідь імунної системи, державна китайська компанія Sinopharm запустила третю фазу випробувань у липні у Об’єднаних Арабських Еміратах. Міністр охорони здоров’я ОАЕ став першим волонтером для тестування. Голова Sinopharm повідомив державним медіа Китаю у червні, що вакцина може бути готовою для суспільного використання до кінця року.

Приватна китайська компанія Sinovac Biotech тестує інактивовану вакцину, що має назву CoronaVac. У червні компанія оголосила про I/II фази тестування на 743 волонтерах без видимих побічних ефектів. У липні вона запустила третю фазу випробування. Компанія також будує виробництво, щоб випускати до 100 мільйонів доз щорічно.

Вчені Інституту медичної біології Китайської академії медичних наук, що винайшли вакцини від поліємієліту та Гепатиту А, почали другу фазу випробувань вакцини на основі неактивованого вірусу у червні.

У співпраці з Індійською радою медичних досліджень та Національним інститутом вірусології, індійська компанія Bharat Biotech розробила вакцину Covaxin на основі інактивованої форми коронавірусу. Коли компанія запустила I/II фазу випробувань, у звітах зазначалося, що вона буде готова до 15 серпня, проте генеральний директор Bharat повідомив репортерам, що вона буде доступна не раніше початку 2021.

Державна комісія науки і технологій Північної Кореї 18 липня оголосила на своєму веб- сайті, що починає тестування вакцини на основі колосоподібного білка коронавірусу. Самостійно складно визначити, наскільки правдивим є твердження держави з режимом ізольованої диктатури. Комісія підтвердила тестування на тваринах, проте не надала даних. Окрім того, вона зазначила, що випробування на ефективність необхідно перенести до іншої країни, оскільки у Північній Кореї “жодного випадку COVID-19 не зафіксовано”. Це твердження багато експертів вважають дуже сумнівним.

Останнім видом є вакцини повторного призначення, які уже використовуються для інших хвороб та можуть також захищати від COVID-19.

Вакцина Bacillus Calmette-Guerin була розроблені на початку 1900 років як захист від туберкульозу. Дитячий дослідницький інститут Мердока в Австралії проводить 3 фазу випробувань та декілька інших тестувань, щоб дослідити, чи допомагає вакцина частково від коронавірусу.

ЧИ СТВОРЯТЬ ВАКЦИНУ ДО КІНЦЯ РОКУ?

Близько 140 вакцин перебувають на доклінічній стадії тестування, тобто випробовуються на тваринах, а на І-ІІІ стадіях більше 30 вакцин. Достеменно невідомо, вакцина якого виду та якого виробника буде першою в боротьбі проти коронавірусу.

Оскільки світ перебуває в ситуації пандемії, а зараження сягають десятків тисяч за день, вчені пришвидшеними темпами намагаються розробити вакцину. Однак перші випробування почалися у березні, а на одну фазу необхідно декілька місяців. Тож навіть за умови термінового схвалення використання вакцини, що пройшла усі етапи випробувань, результату розробок слід очікувати не раніше цієї зими.

Софія Ходєва. Київ.