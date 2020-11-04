Україна готова долучитися до розробки вакцини AstraZeneca - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов та посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонз обговорили стратегію щодо забезпечення медичної допомоги у разі погіршення епідемічної ситуації в Україні.

Про це глава МОЗ написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Провів зустріч із послом Великої Британії в Україні пані Меліндою Сіммонс. Обговорили, зокрема, подальшу стратегію щодо забезпечення меддопомоги у разі погіршення епідемічної ситуації в Україні, потенційне посилення карантинних заходів та питання розробки української вакцини проти COVID-19", - зазначив Степанов.

Він наголосив, що МОЗ перебуває на постійному зв’язку з компанією AstraZeneca, яка разом з Оксфордським університетом розробляє вакцину проти коронавірусу, виробництво якої може бути запущене вже найближчим часом.

"Ми також розглядаємо можливість долучити українські потужності до виробництва цієї вакцини. Наша країна розраховує отримати її однією з перших", - заявив Степанов.

Він також розповів співрозмовниці, що за останні пів року Україна зробила "величезний стрибок" у підготовці здатності медичної системи надавати допомогу у режимі навантаження, зумовленого епідемією, та подякував Великій Британії за підтримку у боротьбі з епідемією та сприяння ініціативам щодо реформування медичної системи України.

Як повідомлялося, у Верховній Раді 4 листопада зареєстровано законопроєкт, який має спростити процедуру для вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів.

Фото: Максим Степанов / Фейсбук