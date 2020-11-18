COVAX безкоштовно виділить Україні COVID-вакцину для 20% населення

Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безоплатній основі для 20% населення.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Сьогодні стало відомо, що Україна як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX, має змогу отримати вакцини від коронавірусної хвороби у кількості доз, яка дорівнює 20% населення, безкоштовно. Це означає, що близько 4 млн громадян України зможуть вакцинуватись у першій половині 2021 року за рахунок фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів та урядів інших країн", - зазначив Ляшко.

Він також зауважив, що до глобального механізму COVAX включено і потенційну вакцину від виробника Moderna (США), попередні результати дослідження якої вказали на 95% ефективності запобігання розвитку коронавірусної хвороби COVID-19.

"Ставимо пред собою завдання забезпечити імунізацію якомога більшої кількості населення перевіреними, якісними та безпечними вакцинами у 2021 році, як за рахунок глобальних ініціатив, так і за рахунок державного бюджету України", - підкреслив Ляшко.

Як повідомлялося, 10 листопада Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлером ФРН Ангелою Меркель звернувся з проханням про розширення доступу України до вакцини проти коронавірусу, яку розробляють у рамках міжнародного фонду COVAX.