Pfizer завершила випробування COVID-вакцини з показником ефективності 95%

Американська компанія Pfizer у середу оголосила про повне завершення випробувального періоду своєї вакцини від COVID-19, яка на 95 % ефективна у боротьбі з легкою та тяжкою формами коронавірусу.

Раніше у Pfizer заявляли про 90% ефективності вакцини, передає Укрінформ із посиланням на The New York Times.

Водночас розробники повідомили про відсутність у вакцини серйозних побічних ефектів та значну результативність в імунізації осіб похилого віку. Так, вакцина Pfizer на 94% ефективна для осіб старшого віку.

Наразі Pfizer та BioNTech «протягом кількох днів» збираються подавати результати останнього етапу випробування своєї двохдозної вакцини на затвердження Управління з продовольства і медикаментів США (FDA). Після реєстрації вакцини у FDA компанії планують виготовити 50 млн доз препарату до кінця 2020 року.

Читайте також: Pfizer випробовує доставку вакцини у чотири американських штати

Окрім того, Pfizer та BioNTech планують виготовити 1,3 млрд доз вакцини від COVID-19 до кінця 2021 року.

Як повідомлялося, 9 листопада компанії Pfizer і BioNTech оголосили, що їхній кандидат на вакцину проти COVID-19, BNT162b2, продемонстрував 90-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу осіб, які не були раніше інфіковані SARS-CoV-2. Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, що складається із схеми прийому двох доз.

Фото: Getty Images