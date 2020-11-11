BioNTech і Pfizer підписали угоду на постачання ЄС вакцини від коронавірусу

Німецька BioNTech та американська Pfizer уклали угоду з ЄС на постачання до 300 млн доз проти COVID-19.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє один з розробників вакцини, BioNTech, на своєму сайті.

Угода передбачає постачання 200 мільйонів доз вакцини та можливість придбання додаткових 100 мільйонів доз. Узгоджені 9 листопада умови тепер є обов’язковими.

Початок поставок заплановано на кінець 2020 року за умови схвалення вакцини регуляторами.

Якщо кандидат на вакцину BNT162b2 буде схвалений Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), Європейська Комісія розподілить дози вакцин серед країн-членів ЄС, які вирішили придбати вакцину відповідно до цієї угоди.

Вакцина BNT162b2 для ЄС буде вироблятися на виробничих потужностях BioNTech у Німеччині та потужностях Pfizer у Бельгії. Компанії очікують, що зможуть загалом виготовити близько 1,3 мільярда доз вакцин у всьому світі в 2021 році.

Як повідомлялося, 9 листопада Pfizer і BioNTech оголосили, що їх кандидат на вакцину проти COVID-19, BNT162b2, продемонстрував 90-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу в осіб, які не були раніше інфіковані SARS-CoV-2. Дані базуються на першому проміжному аналізі, проведеному зовнішнім незалежним Комітетом з моніторингу даних (DMC) 8 листопада 2020 року в рамках триваючого дослідження фази 3. Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, що складається із схеми прийому 2 доз.

Компанії планують подати заявку на реєстрації своєї вакцини проти COVID-19 у США в третьому тижні листопаду.

Фото: BioNTech