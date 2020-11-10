BioNTech обіцяє нижчу за ринкову ціну на свою COVID-вакцину

Німецька компанія BioNTech, яка разом з американською Pfizer розробляє вакцину проти коронавірусу, планує продавати її за ціною, нижчою від ринкової.

Про це заявив голова стратегічного відділу BioNTech Раян Річардсон на онлайн-заході, організованому Financial Times, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

Річардсон зазначив, що ціна на вакцину, яка розробляється спільно з Pfizer і ще не отримала схвалення регуляторного органу, відображатиме фінансові ризики приватних інвесторів.

«Ми намагались застосовувати збалансований підхід, який визнає, що інновації потребують капіталу та інвестицій, тому ми плануємо встановити ціну на нашу вакцину значно нижчу зі типові ринкові ставки, що відображає ситуацію, в якій ми перебуваємо, і з метою забезпечити широкий доступ до неї у світі», - сказав він.

Річардсон висловив думку, що ціни в різних регіонах і країнах також будуть відрізнятися.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Pfizer зі США та німецька BioNTech, які зараз розробляють вакцину від коронавірусу, заявили, що їхній препарат показав ефективність 90% у запобіганні інфікування людей.

Американська компанія сподівається отримати від Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) дозвіл на використання потенційної вакцини після двомісячного моніторингу добровольців, які отримали другу дозу.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 51 357 865 випадків зараження коронавірусом, з них 1 271 370 летальних, 36 147 305 людей одужали.