Нова вакцина не стане «срібною кулею» проти вірусу – єврокомісар

Колегія Єврокомісії ухвалила контракт з BioNTech-Pfizer на закупівлю вакцини проти COVID-19, але будь-яка вакцина, навіть після її повної сертифікації, не стане «срібною кулею» у боротьбі з вірусом.

Про це на пресконференції у Брюсселі за підсумками засідання колегії Єврокомісії заявила єврокомісар з питань охорони здоров’я та захисту споживачів Стелла Кіріакідес, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Угода, яку ми ухвалили сьогодні з компанією BioNTech-Pfizer (на постачання 300 млн доз вакцини – ред.) є четвертим таким контрактом і ще одним кроком до широкого та солідного вакцинного портфоліо, над яким ми працювали протягом кількох місяців… Ми знаємо наскільки важливо знайти безпечну та ефективну вакцину для виходу з цієї пандемії. Тож не буде жодних зволікань, щойно BioNTech-Pfizer, або інша компанія, представлять вакцину для проведення її наукової оцінки на безпечність та ефективність», - сказала єврокомісар.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, вона відмовилася визначати будь-які часові рамки, коли така безпечна та ефективна вакцина може з’явитися.

«Нещодавні оголошення від BioNTech-Pfizer (щодо ефективності вакцини) були надзвичайно важливими. Але я утримаюся від припущень, коли ця або інша вакцина стане доступною, оскільки зарано обговорювати якісь часові розклади або сценарії. Ми всі розуміємо, що це - процес. Ми чекаємо від BioNTech-Pfizer наступних результатів. Зрозуміло, що будь-яка вакцина отримає доступ на європейський ринок лише після авторизації від Європейського медичного агентства. Тож існує ряд кроків, які мають дотримуватися», - зауважила Кіріакідес.

Вона наголосила, що Єврокомісія добре свідома очікувань європейців щодо вакцини та їх втоми від пандемії, що спричинила величезні обмеження для повсякденного життя мільйонів людей – у соціальній сфері, в роботі, у сімейних стосунках. Але при цьому вирішальним фактором у зупиненні хвороби залишатиметься масове дотримання всіма громадянами заходів перестороги.

«Ми всі маємо розуміти, що навіть після того, як у нас з’явиться безпечна, ефективна та доступна вакцина, вона не стане тією «срібною кулею», яка змінить ситуацію та змусить COVID-19 негайно зникнути. Навіть після цього буде необхідним дотримуватися обмежень, до того, як така робота охопить більшу частину населення. Тож, надія є. Але я хочу, щоб всі розуміли – ми маємо продовжувати заходи перестороги, які вже вживаються. Це дуже важливо, щоб захистити себе та найбільш вразливих людей навколо нас», - додала Кіріакідес.

Як повідомлялося, 10 листопада Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала рішення Єврокомісії ухвалити контракт на виробництво 300 мільйонів доз вакцини з німецькою компанією BioNTech and Pfizer. Раніше американська компанія Pfizer та німецька BioNTech оголосили, що їх спільний варіант вакцини проти COVID-19 довів ефективність у понад 90% для профілактики вірусної інфекції у людини.

За даними Worldometer, у світі станом на ранок 11 листопада виявлені 51 810 343 випадків COVID-19, зокрема 1 279 546 – летальних, одужали 36 395 204 людини.