ЄК завтра дозволить контракт на 300 мільйонів доз «багатообіцяючої COVID-вакцини»

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір Єврокомісії завтра надати дозвіл на укладення контракту щодо виробництва 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з компаніями BioNTech (Німеччина) та Pfizer (США).

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії, передає кореспондент Укрінформу.

«Безпечна й ефективна вакцина є нашим найкращим шансом подолати коронавірус та повернутися до нормального життя. Протягом минулих місяців Єврокомісія невтомно працювала для забезпечення необхідної кількості доз потенційної вакцини. І вже завтра ми даємо дозвіл на контракт щодо вироблення до 300 мільйонів доз вакцини, яка розроблена німецькою компанією BioNTech та Pfizer. На сьогодні це найбільш багатообіцяюча вакцина», - зауважила президент Єврокомісії.

За її словами, щойно ця вакцина стане доступною, Єврокомісія планує швидко поширити її по всій Європі.

Цей контракт стане четвертою угодою, яку Єврокомісія уклала із фармакологічною компанією щодо закупівлі вакцин. Таких контрактів, за словами фон дер Ляєн, надалі буде більше, тому що Єврокомісія прагне мати доступ до різних вакцин, виготовлених із використанням різних технологій. Вже зараз Єврокомісія разом із урядами країн-членів розробляє національні плани вакцинації, які мають охоплювати передусім найбільш уразливі верстви європейського населення.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Pfizer та німецька BioNTech, які зараз розробляють вакцину проти коронавірусу, заявили, що їхній препарат показав ефективність у понад 90% для профілактики вірусної інфекції у людей.